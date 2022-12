Chef Carl opent pop- up – en later definitief – resto Jacobin

Carl Van Oyen (39) is met zijn nieuw restaurant Jacobin vast van plan om Bruggelingen en bezoekers culinair in de watten te leggen. Eerst nog vanuit een pop-up op het domein van De Republiek en vanaf de lente in zijn eigen stek in de Predikherenstraat.

De 39-jarige Bruggeling Carl Van Oyen, die in zijn jeugdjaren lange tijd in Brussel woonde, opende onlangs de deuren van het pop-up restaurant Jacobin. De zaak is gevestigd in het zogenaamde Hof de Plezance, het gebouwtje op het terrein van De Republiek in de Sint-Jakobsstraat waar eerder al Ran Van Ongevalle een pop-up cocktailbar runde.

Carl volgde de opleiding kelner-kok aan hotelschool Spermalie en deed stage bij onder meer Pure C, Herborist, de Karmeliet en Va et Vient. Hij deed ook stages in Parijs en volgde aanvullend bij zijn koksopleiding ook nog eens de opleiding slager-spekslager. Voorafgaand aan de start van Jacobin werkte Carl in de keuken van De Republiek.

“Ik gebruik deze pop-up formule eigenlijk ook wel om nog wat te experimenteren en goed te luisteren naar de feedback van de klanten. Dit met het zicht op onze definitieve vestiging, in de lente van volgend jaar, in een pand dat we gekocht hebben in de Predikherenstraat. Daar willen we gaan werken met drie formules: een vast menu, een ‘sharingmenu’ en een zondagformule”, vertelt Carl.

“Hoe ik onze stijl van keuken zou omschrijven? Het is zeker een seizoensgebonden keuken en de basis is Frans. Maar er komen ook wel eens Spaanse, Aziatische en Scandinavische invloeden bij. Eerlijke, duurzame voeding en samenwerking met lokale leveranciers zijn ook heel belangrijke elementen in de keuken van Jacobin”, legt Carl uit.

“Het pand dat we gekocht hebben in de Predikherenstraat wordt nu nog volop gerenoveerd. Daar zullen we plaats hebben voor zo’n 35 à 40 couverts. We hopen daar in maart of april de deuren te kunnen openen.”

(PDV/foto DC)