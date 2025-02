Charlotte Soimero opent King’s Boutique: Hamburgerzaak tegenover kerk

Het centrum van de Ginste telt steeds minder handelszaken. Een paar maanden geleden sloot ook frituur ‘Frietje Stek’ de deuren. Maar de zaak kreeg gelukkig een nieuwe uitbater die het weliswaar over een andere boeg gooit. Het wordt een hamburgertent.

King’s Boutique is de naam van de nieuwe hamburgerzaak in de Grotstraat tegenover de kerk. De nieuwe uitbaatster is Charlotte Soimero (37), die van Italiaanse komaf is. Ze volgde een kappersopleiding maar intussen heeft zij al veel ervaring opgedaan in horecazaken in Roeselare en Oostende.

Kleine gemeenschap

“Ik ben even gestopt in de horeca om meer tijd te besteden aan de opvoeding van mijn kindje, maar het bleef kriebelen om weer aan de slag te gaan. Ik was al een poosje op zoek naar een geschikt pand om met een zaak te starten waar men ter plaatse kan eten. Online botste ik op ‘Frietje Stek’ op de Ginste en het klikte meteen met eigenares Martine. Ik weet dat de Ginste een eerder kleine gemeenschap is er is dus werk aan de winkel om een cliënteel op de bouwen”, aldus Charlotte.

Ruim aanbod

Charlotte biedt heel wat gerechten aan in haar nieuwe zaak King’s Boutique. “Mijn aanbod bestaat uit dagverse hamburgers, handgesneden frietjes, warme ciabatta’s en ook vegetarische burgers. Uiteraard is het nog een beetje uitkijken naar de vraag van de bezoekers.”

King’s Boutique in de Grotstraat tegenover de kerk is gesloten op maandag en dinsdag, maar open op alle andere dagen van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. Op zaterdag vanaf 17.30 tot 22.30 uur en zondag vanaf 17.30 uur.