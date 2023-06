Charlotte en Siggy starten pop-up ‘smashed burgers & fries’ in Brugge

Charlotte Louagie (26) en Siggy Sigafoose (28) zwaaiden op donderdag 1 juni de deuren open van ‘smashed burgers en fries’. In deze pop-up, ondergebracht in het Hof de Plezance bij De Republiek in Brugge, wil het jonge koppel vier maanden lang de betere fast food serveren

De pop-uitbatingen in het Hof De Plezance, een soort chalet op het domein van De Republiek, zijn intussen een mooie traditie geworden. Eerder konden onder meer cocktailshaker Ran van Ongevalle en chef Carl van Oyen nieuwe concepten uitproberen.

Nu is het de beurt aan Charlotte Louagie en Siggy Sigafoose. Siggy heeft roots in de Verenigde Staten. Zijn moeder trok destijds naar de Verenigde Staten om te studeren en leerde er de man kennen die later dus Siggy’s vader zou worden. “Ik heb er natuurlijk ook heel wat lekkere, typisch Amerikaanse hamburgers leren kennen”, geeft Siggy al een aanzet tot het concept dat ze in Hof De Plezance uitwerken.

Charlotte groeide dan weer op als dochter van de uitbaters van het klassieke restaurant Lispanne in Knokke. Ze volgde de hotelschool in Koksijde, gevolgd door drie jaar hotelmanagement in Brussel. Daarna ging ze in het ouderlijke restaurant in Knokke werken, waar ze met haar moeder instond voor de bediening in de zaal terwijl Siggy met haar vader in de keuken stond. “Mijn ouders vroegen of we het restaurant zouden willen overnemen. Maar we hebben laten weten dat we toch iets anders wilden doen”, vertelt Charlotte.

Typisch Amerikaans

Door in Brussel te studeren, leerde Charlotte heel wat van de wereldkeuken kennen en ook Siggy was met zijn Amerikaanse achtergrond altijd al liefhebber van de betere street- en fastfood.

“Zo zijn we dus bij dit concept uitgekomen. Ik heb overigens ook een achttal maanden in de keuken van De Republiek gewerkt. Dat verklaart waarom we deze locatie vonden. Onze burgers zijn typisch Amerikaans en dus met een eerder plat stukje vlees, ‘smashed’ dus, en met een lekker brioche broodje”, zegt Siggy.

“We werken enkel met topproducten uit de streek. De pop-up loopt tot 30 september. En als het goed loopt, gaan we zeker uitkijken naar een permanente vestiging.”

(PDV/foto DC)

Meer info: www.instagram.com/smashed.burgers.fries