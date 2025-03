Charlotte (25) al een jaar in Oud Iseghem: “Stoppen? Integendeel, ik bouw de zaak verder uit”

Op dinsdag 25 maart zal het een jaar zijn dat Charlotte Vanherzeele (25) het roer overnam van Ludo en Sabine in Oud Iseghem op de Grote Markt in Izegem. “Er doen geruchten de ronde dat ik er mee zou stoppen, maar daar is niets van aan. Integendeel, we bouwen de kaart verder uit en serveren veel nieuwe, verse gerechtjes.” En straks komt er ook een frigo met taartjes…

“Het doet nu al een tijdje de ronde dat ik ermee zou stoppen. Ik hoor het uit allerlei hoeken en mijn klanten komen het ook verontrust vragen. Maar echt waar, het klopt van geen kanten. Wie die roddel gelanceerd heeft, weet ik ook niet, maar bij deze is hij dus ontkracht”, zegt Charlotte Vanherzeele. Ze nam de zaak vorig jaar over van Ludo Segaert en Sabine Pruvoost, die zelf zeven jaar lang het gezicht waren van Oud Iseghem. De Anzegemse had al enkele jaren ervaring in ‘t Peerdeke op de Markt in Waregem, maar nu is ze dus actief in Izegem. “Er komen wel vaak nog klanten uit Waregem eens kijken waar ik nu beland ben, dat is altijd leuk.”

Lunchsuggesties

In de brasserie-tearoom startte Charlotte met de bestaande kaart. “Maar die bouw ik nu stilaan uit, ik krijg daarbij ook hulp van mijn stiefpapa, mijn mama, mijn zus… We lanceren ook lunchsuggesties, zoals deze maand de balletjes in tomatensaus. Onze start hebben we bewust rustig gedaan, nu zetten we verder stappen.”

Op donderdag is Oud Iseghem gesloten, de andere dagen vanaf 9.30 uur doorlopend open. “En marktdag zaterdag al om 6.30 uur, de sfeer zit er al van ‘s morgens vroeg in. In de winter sluiten we in de vooravond, in de zomer kan het al eens uitlopen, want dan genieten de mensen hier op het terras.”

En daar is plaats voor 88 mensen. “Tijdens een winterse weekdag kan ik het alleen aan, op drukkere momenten krijg ik dus hulp. Maar ik doe het vooral ook erg graag. En we blijven ook investeren, er komt hier nu een taartenfrigo waaruit je zelf je dessert zal kunnen kiezen”, besluit Charlotte die nu ook op wandelafstand van de zaak woont.