Charcuterie van de kerstman en winterse gezelligheid bij Dankbar in Brugge

In een ruim pand in de Sint-Salvatorskoorstraat – dat door het jaar dienst doet als opslagruimte – kan je ook dit jaar weer terecht in winterbar Dankbar.

Deze winterbar, geopend van eind november tot begin januari, werd in 2019 opgericht door La Casita-uitbaatster Nina Corty en haar partner Lode Maryssael. Voor wie wel van de stemmige kerstsfeer wil genieten maar liever niet in de kou staat is het een mooi alternatief voor de drankkraampjes op de kerstmarkt.

Akoestische optredens

“Nina zal er dit jaar niet bij zijn omdat ze hoogzwanger is”, zegt Lode Maryssael, die de winterbar de komende weken zal runnen met Lowie De Coen.” We zijn natuurlijk heel erg tevreden dat we nu, anders dan vorig jaar, kunnen werken zonder coronabeperkingen”, zegt Lode. “De bar is geopend van 14 uur tot middernacht op weekdagen en op vrijdag en zaterdag tot 1 uur. Iedere woensdag voorzien we een akoestisch optreden. Het concept blijft grotendeels gelijk maar we hebben het interieur nog wat warmer gemaakt met meer houten panelen en nieuwe stoeltjes.”

De uitbaters zorgden opnieuw voor een leuke, originele eetkaart met onder meer diverse dips met naanbrood, crispy frietjes met kruiden en kaas of een plankje met ‘charcuterie van de kerstman’. Op de drankkaart vinden we naast frisse pintjes en frisdranken ook nog kerstbieren, jenevers en andere (hart)verwarmende dranken terug.

(PDV)