Celine investeert in professionele keuken in Lange Max: “We willen blijven inzetten op vernieuwing”

Chef-kok Celine Ronsijn (27) roert al zeven jaar in de potten in brasserie Lange Max. Ze heeft er ook al fors in geïnvesteerd, want het eenvoudige keukentje van weleer werd omgetoverd tot een professionele keuken met vaatwasmachine. Dat laat Celine toe om simpele gerechten naar een hoger niveau te tillen. De klanten vinden dan ook vlot de weg naar Lange Max.

Brasserie Lange Max, gelegen aan de Clevenstraat 2, is een sfeervolle eet- en smulgelegenheid waar je je smaakpapillen kunt verwennen tijdens een lekker ontbijt (bij het lezen van De Krant van West-Vlaanderen of je ochtendkrant), een diner of middagmaal of tijdens een gezellig avondje uit.

Aanzet

Mama Karolien Vanhooren werkte in een bakkerij in Diksmuide, waar ze hoorde dat de cafetaria van De Lange Max, over te laten was. “En dat was de aanzet en de trein die we nodig hadden om erop te springen”, steekt Celine van wal. “In het begin was het een hobbelig parcours met veel werken en veel plezier, maar ook met een lach en een traan.”

Het is de kunst om iets simpels naar een hoger niveau te tillen

Uitdaging

Celine, toen nog geen 21 lentes jong, stond voor een heuse uitdaging. “Gelukkig had ik van mijn 15de wel al enige ervaring kunnen opdoen in Salons De Vrede en ‘t Oud Concept, via deeltijds onderwijs”, bekent Celine. In die zeven jaar is er voor Celine veel veranderd. Wat begon als cafetaria met een Ikea-keukentje en afwassen en afdrogen met de hand, is nu een zaak die op professionele manier gerund wordt. “Ja, we hebben fors geïnvesteerd in een professionele keuken met afwasmachine, waardoor er ruimte vrijkwam om de menukaart aan te passen en uit te breiden met tapas, steaks, ribbetjes en overheerlijke scampi’s à la Lange Max. Daarnaast bieden we ook een ruim assortiment desserts aan.”

Horeca is mijn leven

“De horeca is mijn leven. Er waren kinderziektes, want alle begin is moeilijk, maar we gaven en geven niet op, ook al is dat niet altijd makkelijk. Leren uit je fouten, kritiek kunnen aanvaarden en met de commentaar van de mensen iets aanvatten, ermee aan de slag gaan en verandering brengen, zo bouw je een zaak op”, klinkt het bij Celine. “Het is de kunst om iets simpels naar een hoger niveau te tillen en te blijven inzetten op vernieuwing. Dit samen met het vriendelijke onthaal, het personeel dat geregeld bijgeschoold wordt en instaat voor een professionele bediening zorgen voor fijne culinaire belevenissen in brasserie Lange Max.” (EV)

Meer info op: https://www.brasseriedelangemax.be