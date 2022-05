Cedric en Carine starten gastronomisch restaurant: “Oscar is onze mascotte”

Op de locatie waar vroeger restaurant Olivier huisde, verwelkomen Cedric en Carine Duchenne nu culinaire levensgenieters in hun gloednieuwe restaurant Oscar. “Een eigen restaurant was iets waar we al lang naar verlangden.”

Toen de zaakvoerders van restaurant Olivier na 33 jaar begin 2022 besloten om het horecaleven vaarwel te zeggen en voorgoed de deuren sloten, grepen prille veertigers Cedric en Carine Duchenne de kans met beide handen om op diezelfde locatie hun lang gekoesterde droom te realiseren.

Chef Cedric zwaait de scepter in de keuken, en zijn vrouw Carine zorgt dat het de gasten aan tafel aan niets ontbreekt. Ook dochter Margaux, pas 19, steekt mee de handen uit de mouwen. En Oscar… is de jonge Franse bulldog die met zijn onweerstaanbare hondenogen de harten van alle klanten wint. “Oscar is onze mascotte en het lag voor de hand dat dit de naam voor ons restaurant zou worden”, glimlachen Cedric en Carine.

Franse keuken

“Een eigen restaurant is iets waar we al lang naar verlangden”, zegt Frederic. “Toch was het geen evidente beslissing, want ik werkte al jaren als ‘chef de cuisine’ in een gastronomisch restaurant in Wallonië en zomaar verhuizen naar de andere kant van het land is toch een grote stap. Maar we kenden Koksijde wel, want we kwamen al jaren op vakantie in Sint-Idesbald.”

“Nu starten we hier ons nieuwe leven, maar we zien het volledig zitten. Alleen moeten we nog beter Nederlands leren. We volgen al wel Nederlandse les, maar we hopen dat de klanten een beetje geduld met ons hebben, want het is echt niet makkelijk!”

Cedric serveert de Franse keuken, met een creatieve twist en geïnspireerd door lekkere recepten uit de hele wereld. “Alles wordt hier in huis gemaakt, van het brood tot de ‘mignardises’ bij de koffie”, benadrukt hij. “Daar kruipt veel tijd in, maar ik leg er graag mijn ziel in. Het is fijn dat ik hier veel topingrediënten vind bij lokale producenten of boeren, zoals de asperges van boer Deswarte. Die staan ’s morgens nog op zijn veld en ’s avonds liggen ze kraakvers op het bord!”

Menuformules

Cedric en Carine werken vooral met menuformules tegen democratische prijzen waarbij ze ook een wijnformule voorstellen. Met hun wisselende menu’s op Facebook en foto’s waarop de gerechten eruitzien als schilderijtjes doen ze ongetwijfeld de klanten watertanden. Een voorsmaakje? Carpaccio van rode tonijn met ijs van ganzenlever en vinaigrette van gekonfijte citroen of cromesquis (gefrituurde balletjes) met witte bloedpens van Huize Blanckaert als starter? Na een gekonfijte kabeljauw met rozemarijnolie, aardappelmousseline met yoghurt en asperges is een chocolademoëlleux met frambozen, ijs van pure chocolade en geroosterde pistachenoten een perfecte afsluiter.