Cecile stopt na 32 jaar met ‘t Boutje in Staden, metaalconstructie atelier blijft: “Het was zowat mijn vierde kindje”

Cecile Missinne (56) trekt op 30 juni de deuren van IJzerwaren ’t Boutje in de Houthulststraat definitief achter zich dicht. De beslissing om te stoppen, is volgens Cecile niet van de ene op de andere dag gekomen. Echtgenoot Guido Demuynck (59) gaat wel door met het metaalconstructiebedrijf waaruit ’t Boutje ontstond.

“Guido startte met de metaalconstructie in 1985”, weet Cecile. “Klanten vroegen hem nu en dan of hij hen geen spade of een kruiwagen kon verkopen. Op den duur begonnen we het potentieel te zien in een winkel van ijzerwaren. Na het faillissement van de zaak waar ik toen werkte, besloten we de sprong te wagen. ’t Boutje opende op 2 maart 1991. Aanvankelijk was dat heel kleinschalig. Ik ben in onze woning met de winkel gestart. Die bevond zich toen waar zich nu onze slaapkamer bevindt.”

“Ons assortiment groeide gestaag en was na 10 jaar zodanig uitgebreid dat er nood was aan een grotere winkel. Die bouwden we achter onze woning vlak bij het metaalconstructieatelier van Guido. Bij de start van ’t Boutje brachten we voornamelijk ijzerwaren zoals tuingerief, schroeven, bouten en gereedschappen aan de man. Dat het assortiment zo gegroeid is, komt doordat we veel naar onze klanten hebben geluisterd. Als we geregeld de vraag kregen of we dit of dat niet hadden, voegden we het artikel waar vraag naar was aan ons assortiment toe.”

Geen opvolging

De zaken draaiden volgens Cecile tot corona langskwam heel goed. “Je beslist ook niet van de ene op de andere dag om ermee te stoppen”, legt Cecile uit. “Door de pandemie was er een grote terugval. Heel wat overwegend jonge mensen gingen online bestellen en dat liet zich ook bij ons voelen. Zo hadden we hogedrukreinigers van Kärcher. We verkochten die al heel lang, met succes. Na corona verkochten we er geen enkele meer. ’t Boutje is ook een detailhandel, terwijl in de grootwarenhuizen zowat alles te koop is. Waarom zouden mensen dan nog naar een detailhandel gaan? Na corona werd het elk jaar minder. Uiteraard doet dat pijn. Ik heb drie kinderen en eigenlijk beschouw ik ’t Boutje zowat als een vierde kind. We hebben ook geen opvolging. De kinderen zijn allemaal een andere weg ingeslagen. Guido gaat wel door met de metaalconstructie”, benadrukt Cecile.

Cecile heeft al plannen voor een leven na ’t Boutje. “Ik blijf in elk geval de administratie van de metaalconstructie doen en ben ook van plan om de draad van vrijwilligerswerk in het rusthuis opnieuw op te nemen”, vertelt Cecile. “Toen mijn moeder in het rusthuis verbleef, was ik er al als vrijwilliger aan de slag.”

Herinneringen

Cecile kende in die 32 jaar ’t Boutje heel wat topmomenten. “De verhuis na 10 jaar naar een grotere winkel was er één van”, weet ze. “Ook de zaak en het assortiment zien groeien, waren topmomenten, net als het goede contact met de klanten. Sommigen kwamen hier met hun ouders en zijn ondertussen zelf ook klant.”

Er waren echter ook mindere momenten. “Zo hadden we in ons huis – waar toen ook de winkel was – in 1995 een schouwbrand waarna we door het bluswerk heel wat waterschade hadden”, herinnert Cecile zich. “Het allerslechtste moment was evenwel de diefstal in 2016, het jaar van ons 25-jarig bestaan. Bij een inbraak verdwenen toen alle elektrische machines zoals boormachines en slijpschijven. Dat was een segment van de zaak dat heel goed draaide, maar we zijn er na de diefstal mee gestopt. De inbraak werd ook nooit opgehelderd. Ik wil langs deze weg ook nog eens onze klanten danken voor het vertrouwen.”