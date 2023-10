CD&V organiseert pop-upcafé in De Weunwaegne: “Kiezers beter leren kennen”

Café De Weunwaegne is al enkele maanden dicht, maar opent op 17, 18 en 19 november voor heel even opnieuw de deuren. Oppositiepartij CD&V huurt het pand af en wil via het cafébezoek het kiespubliek beter leren kennen in een ongedwongen losse sfeer. De partij hoopt zo ook een aantal kandidaten voor de verkiezingen van oktober volgend jaar te kunnen strikken.

Geert Denys en Viviane Cappelle sloten in juni definitief de deuren van hun café De Weunwaegne in de Ieperstraat. Het pand staat al een tijd te koop, maar raakte tot dusver nog niet verkocht. “In afwachting verhuren Geert en Viviane het café en de inboedel”, vertelt lokaal CD&V-voorzitter Femke Verleye. “Na afloop van de gemeenteraad gingen we altijd nog een glas drinken in De Weunwaegne. Toen we hoorden dat het café nog kan afgehuurd worden, groeide binnen CD&V het idee om er een pop-upcafé te openen. Bedoeling is om tussen pot en pint mensen te leren kennen in een ongedwongen sfeer. Iedereen is op 17, 18 en 19 november welkom in De Weunwaegne. We gaan ook niet zomaar gewoon café houden, maar organiseren ook een aantal activiteiten. Zo richten we op vrijdagavond om 20 uur een quiz in. Deelnemen kan in groepen van vier en is volledig gratis. De groep die na afloop de hoogste score heeft, kan wel rekenen op een prijs. Groepen die willen deelnemen dienen vooraf in te schrijven via femke.verleye@hotmail.com”, aldus Verleye.

Op de koffie

“Verder gaan we ook op de koffie bij Marc”, gaat Femke verder. “Gemeenteraadslid en oud-schepen Marc Van Ysacker staat bij een kop koffie en een stuk taart ter beschikking om alle mogelijke info over de gemeenteraad te verstrekken. Marc geeft daarbij onder andere uitleg over wat de gemeenteraad en gemeenteraadsleden precies doen en wat hun werk inhoudt. Je kan zelfs te weten komen wat een gemeenteraadslid nu precies verdient. Het is de bedoeling van Marc en bij uitbreiding van CD&V Staden om de mensen zo goed mogelijk te informeren en om naar hun noden en verzuchtingen te luisteren. Ook wie zich aangesproken voelt om kandidaat te zijn op onze lijst in oktober volgend jaar, kan er Marc en ons aanspreken en de nodige uitleg krijgen. Marc heeft voor de gelegenheid zelfs een krantje met alle mogelijke uitleg gemaakt.”

Aperitieven

“Verder gaan we ook aan het aperitief met onze gemeenteraadsleden Ludwig en Bonny. Je kan op zondag tijdens een aperitiefconcert met hen een gezellige babbel maken. We hebben op zaterdag ook een concert geprogrammeerd van Purple Mickey, een Stadense coverband die vooral ambiancenummers brengt. Het is overigens de bedoeling om tijdens onze driedaagse zoveel mogelijk met lokale producten te werken. Zo zal er wijn van het lokale wijngoed Choupette geserveerd worden én wijn van de familie Deroose. De familie woont in Staden, maar heeft een aantal wijngaarden in Frankrijk. Er zal ook Mum-bier te krijgen zijn. Verder zijn er Waltson Chips, kazen van De Kazerie en tapasplankjes van hoeveslagerij Fenix. Voor wie iets meer honger heeft, bieden we spaghetti, croque monsieurs en frituursnacks aan.”

“Op de driedaagse in De Weunwaegne zullen niet alleen de gemeenteraadsleden, maar eigenlijk iedereen die deel uitmaakt van de CD&V-familie aanwezig zijn”, weet Femke. “Ook mensen van het lokale CD&V-bestuur, gewone leden en een aantal nieuwe kandidaten op onze lijst zullen er present tekenen. We hebben al een aantal nieuwe kandidaten weten te strikken, maar het is niet makkelijk om mensen over de streep te trekken. Overigens ligt nog niet vast of we onder de naam CD&V naar de kiezer trekken en wie onze lijsttrekker wordt.”

Een gelijkaardig pop-upcafé in een andere deelgemeente lijkt er volgens Femke voorlopig niet in te zitten. “Als ons pop-upcafé een meevaller wordt, zouden we dat wel zien zitten”, legt Femke uit. “Maar daarvoor dienen we wel een pand te vinden waar alles zoals bijvoorbeeld glazen en bestek, net zoals in De Weunwaegne, beschikbaar is.”

Het pop-upcafé van CD&V in De Weunwaegne in de Ieperstraat 166 is op vrijdag 17 november open vanaf 17 uur en op zaterdag 18 en zondag 19 november vanaf 11 uur.