CC De Steiger zoekt tijdelijke uitbater voor museumcafé ’t Schippershof in Menen

In 2024 ondergaat ’t Schippershof een verbouwing, maar in tussentijd wil CC De Steiger er toch een half jaar leven in de brouwerij. Het zoekt daarvoor een enthousiaste uitbater. “We zoeken een uithangbord voor onze stad.”

Ooit de herberg waar schippers rust vonden, het huis waar beeldhouwer Georges Dobbels het levenslicht zag. ’t Schippershof is het oudste niet-religieuze gebouw van de stad Menen. Sinds het eind van vorig millennium doet het dienst als stadsmuseum mét café. Voorlopig een café zonder veel leven in.

Daar wil CC De Steiger vanaf 1 juli verandering in brengen. Het cultuurcentrum gaat namelijk op zoek naar een uitbater voor het café. Medewerkers zijn momenteel volop bezig met de inrichting. “Denk daarbij aan de typische Parijse bistro sfeer, het interbellum, jazz en de ‘roaring twenties’”, staat op de site.

Yvonne Serruys

De tijdelijke opening kadert in de activiteiten rond kunstenares Yvonne Serruys, die 150 jaar geleden in Menen werd geboren. “We willen de Menenaars tijdens het zomerseizoen en de Serruysexpo al laten proeven van de nieuwe invulling van het museumcafé als infopunt en sfeerplek”, vertelt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA).

De concessie is wel beperkt in tijd. Wie er achter de tapkraan zal staan, doet dat tot en met 31 december 2023. “Volgend jaar volgt een grondige verbouwing van het café en bepaalde ruimtes”, klinkt het. “Het biedt een opportuniteit voor mensen die de sprong naar een uitbating willen doen om in dit café hun eerste stappen als ondernemer te zetten”, weet de schepen.

Uithangbord

Na de renovatie kunnen mensen zich opnieuw kandidaat stellen, ook degene die de laatste helft van 2023 het mooie weer maakt in de herberg. “We ijveren voor een uitbater die ook een uithangbord vormt voor onze stad en een band heeft met het museum en met de stadswerking. We duimen alvast voor een enthousiaste invulling.” (JD)