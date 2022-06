Casa D’Arte wint titel lokaal ambassadeur

De relatief nieuwe interieurzaak Casa D’Arte mag zich één jaar lang ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Avelgem noemen. “Het is een fijne motivatie voor een startende ondernemer”, zegt zaakvoerder Gillys Missiaen.

Al voor de vierde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen op zoek naar gezichten voor de jaarlijkse campagne ‘Ik koop lokaal’. Meer dan 300 winkeliers over de hele provincie dienden een kandidatuur in en hebben de afgelopen weken promotie gevoerd om hun klanten te overtuigen op hen te stemmen. In Avelgem viel de keuze op interieurzaak Casa D’Arte.

Zaakvoerder Gillys Missiaen (21) startte twee jaar geleden met de interieur- en decoratiewinkel, op dat moment in het winkelcentrum K in Kortrijk. “Maar opeens moest ik uitkijken naar een nieuwe locatie. Door een auto-ongeval en bijhorende revalidatie was de winkel in Kortrijk niet meer zo evident. Daarom ging ik het in Avelgem zoeken, waar ik opgegroeid ben”, zegt Gillys, die op een pand in de Oudenaardsesteenweg botste. “Ik heb absoluut nog geen spijt van mijn keuze, integendeel.”

Persoonlijke aanpak

Bij Casa D’Arte kan je terecht voor interieur- en decoratie-advies in de ruime zin van het woord. Gillys verkoopt onder meer sofa’s, tapijten, eettafels, glazen, stoelen, en ga zo maar door. “We houden ons vooral bezig met het inrichten van woningen. De klanten stellen het op prijs dat we de tijd nemen voor een persoonlijke aanpak, met veel hulp en uitleg”, klinkt het. Casa D’Arte is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, behalve op donderdag en zondag. Op zaterdag vanaf 9.30 uur.

De jonge ondernemer is opgetogen met de verkiezing tot ambassadeur. “Het is een teken dat we goed bezig zijn. Voor startende zelfstandigen biedt zoiets de nodige motivatie”, zegt Gillys, die zich volledig achter de campagne schaart. “Zeker in kleine gemeenten is het belangrijk om lokaal te kopen. Als handelaren moet je elkaar helpen. Het is maar een kleintje om bij elkaar langs te gaan en elkaar te steunen.” (PNW)