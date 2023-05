Caroline zwaait na horecacarrière van 40 jaar café Biechtstoel uit

Na een carrière van 40 jaar in de horeca en 23 jaar in café Biechtstoel op de Plaats in Dadizele geniet Caroline Verstraete (60) voortaan van haar pensioen. Zij hoopt dat haar café een vervolg krijgt. “Want in den Biechtstoel luchten de mensen hun hart.”

Café Biechtstoel is een vaste waarde op de Plaats in Dadizele. De ligging naast de basiliek is onvergelijkbaar en het interieur vol heiligenbeelden was een sensatie op zich. Maar ook voor waardin Caroline Verstraete kwamen velen er graag een pint drinken. Zij sloot zondagavond 30 april definitief de deuren van haar café.

Caroline blikt terug op een rijkgevulde carrière in de gemeente. Op jonge leeftijd baatte ze café De Kroon uit in het centrum van het dorp. Na een tussenstop in Gasthof Rembrandt in Moorslede keerde ze terug naar haar geliefde Dadizele waar ze opnieuw even achter de toog stond in De Kroon. “Ik had toen ook een burgerhuis gekocht op de Plaats. Ik besloot om het om te bouwen tot een bruine kroeg”, vertelt ze.

Heiligenbeelden

Café Biechtstoel was geboren. “Een toepasselijke naam”, vindt ze zelf. “Heel veel mensen gaan op café om hun hart te luchten en het café bevindt zich vlak naast de basiliek.” Het café werd een typische bruine kroeg met een opvallend warm en goedgevuld interieur. De vele heiligenbeelden zorgden voor een bijzondere sfeer en het werden er elk jaar meer.

“Er kwam hier ooit eens een antiquair over de vloer die zei dat hij iets voor me had”, vertelt Caroline. “Hij kwam af met een groot beeld van een of andere heilige. Ik gaf het een prominente plek in het café en al snel werd het een aandachtstrekker. Voor ik het goed en wel besefte kreeg ik beelden van Jan en alleman. De klanten wisten niet wat ze ermee moesten doen, maar wilden ze ook niet weggeven. En dus kwamen ze in de Biechtstoel te staan. Wat ik daar nu mee zal doen, weet ik niet.”

Te koop

Na een carrière van veertig jaar in de horeca gaat Caroline nu met pensioen. “Net op tijd”, zegt ze, “ik voel dat het leven in de horeca begint door te wegen. De voorbije jaren baatte ik het café vijf dagen op zeven alleen uit. Ik voel dat het goed is geweest en het tijd is om wat te genieten.”

Caroline hoopt in de toekomst aan de andere kant van de toog te kunnen zitten. “Het café staat te koop”, zegt ze. “Ik hoop dat deze bruine kroeg kan blijven bestaan. We gaan een kaars branden zodat er een vervolg gebreid kan worden aan dit verhaal.”

Meimaand

Dat Caroline net voor de start van de meimaand definitief sluit, is best opmerkelijk. De meimaand is voor de Dadizeelse horeca een topmaand, ongetwijfeld de beste maand van het jaar. “Maar bedevaarders komen vaak in grote groepen en daarvoor is er hier iets te weinig plaats”, zegt Caroline.

“Ieder jaar pikte ik in mei wel een graantje mee van de vele bedevaarten, maar je moet een keer zeggen dat het gedaan is. Dit was het goede moment.”