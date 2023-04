Carole moest en zou Claude in Den Arend bezig zien, maar sinds ze samen zijn komt ze er nog amper

Carole Vanhee heeft haar echtgenoot Claude Vanbesien leren kennen in zijn café Den Arend. Maar eens gehuwd komt ze er niet meer zo veel over de vloer. “Wij kruisen elkaar soms als we van en naar onze job thuiskomen en vertrekken.”

Hoe en wanneer heb je je man, Claude van Den Arend, eigenlijk leren kennen?

Carole Vanhee: “Dat was in 2001 en uiteraard gebeurde dat in Den Arend. Ik ben van Beselare en ging eigenlijk niet uit in Roeselare. Met vrienden en vriendinnen gingen we uit in Ieper, maar onder ons werd er meer en meer gepraat over een cafébaas uit Roeselare die voor een ongelooflijke sfeer kon zorgen en die zelf ook wel in was voor een beetje show. Zo gooide hij steevast zijn frigo achter de toog dicht met zijn voet en dergelijke acties kwamen hem blijkbaar goed af. Ik moest dat zien en zo kwam ik in Den Arend terecht.”

En het klopte dat het daar leuk was?

“Absoluut! Maar Claude vond ik in het begin veel te nerveus. Dat was verschrikkelijk. En tegendraads (lacht)! Wanneer ik een bepaald drankje vroeg, zei hij meteen ‘Heb ik niet’ en ik kreeg krek hetzelfde antwoord wanneer ik een plaatje aanvroeg. En wanneer ik er was, kwam hij toch altijd bij mij zitten. Dat begreep ik van geen kanten.”

Tot de klik er uiteindelijk kwam?

“Op een bepaald ogenblik vroeg hij of hij mij mocht bellen om eens af te spreken. Ik stemde daarmee in, maar hij voegde er meteen aan toe dat het op een woensdag moest zijn omdat Den Arend dan gesloten was en dat ik congé zou moeten nemen op mijn werk (lacht). Kun je dat geloven?”

Maar jullie zijn een gelukkig koppel geworden?

“Zeker. Het was voor allebei een nieuwe relatie en het heeft vier jaar geduurd vooraleer we gingen samenwonen. In het begin zagen we elkaar trouwens niet veel: enkel op woensdag wanneer het café was gesloten. Ik ben dertien jaar jonger dan Claude, maar dat is nooit een probleem geweest voor ons. Voor sommige mensen was dat in het begin misschien even schrikken, maar iedereen ziet ondertussen dat wij het goed hebben met elkaar.”

Zelf kom je niet zo heel veel in Den Arend?

“Neen, vroeger kwam ik er meer over de vloer. Is het met ouder worden? Ik weet het niet, het is mogelijk. Vroeger heb ik nochtans meer dan mijn best gedaan door op stap te gaan in Ieper en Brugge. En eigenlijk vind ik Den Arend ook een beetje meer een mannencafé. En neen, het is zeker niet omdat ik ‘de vrouw ben van’ dat ik er minder over de vloer kom.”

Horeca is misschien niet echt je ding?

“Ik help inderdaad nooit in het café, ik ben geen horecamens. De klanten zouden het trouwens meteen zien als iets mij tegen de borst zou stoten. Ik zou het niet kunnen verbergen. Ik denk dat je voor die job in de wieg moet gelegd zijn. Ja, zoals Claude en zijn zussen, het zit daar inderdaad in de familie.”

“Bovendien hou ik het ook graag eens rustig en in een café lukt dat niet echt.”

Die rust heb je wel gevonden in jullie woning op het Beverense platteland?

“Oh ja, ik woon hier enorm graag. In het begin dat ik Claude leerde kennen, woonde hij boven Den Arend. Maar dat wilde ik echt niet. We hebben dan eerst een tijdje in de Prins Boudewijnstraat gewoond en hebben dan dit huis in Beveren gekocht. Ik kom zelf van op de buiten in Beselare en ik voelde mij hier meteen thuis. Voor Claude was het wel aanpassen. Hij wordt al nerveus van het fluiten van de vogels. Voor hem is dat een onregelmatig geluid en dat noemt hij dan lawaai (lacht). Hij kan veel beter het geluid plaatsen van een trein die op regelmatige tijdstippen voorbijrijdt dan het gekwetter van meesjes.”

Jullie leven ook wel een heel klein beetje naast elkaar?

“Oh, maar wij zijn dat zo gewoon en het is al veel beter dan in het begin. Maar ik werk inderdaad tot zes uur en ben thuis om half zeven. Claude wacht van naar Den Arend te rijden tot ik thuis ben, we babbelen kort even over wat er gebeurd is die dag, hij geeft me een zoen en vertrekt.”

Jullie hebben ook dezelfde hobby?

“Lezen! Maar de genres verschillen wel. Ik hou van detectiveromans van Nicci French en Karin Slaughter, terwijl Claude het meer heeft voor de ‘zwaardere’ werken zoals De Bourgondiërs van Bart Van Loo.”

“Ik lees ook graag buiten op het terras of in de tuin, terwijl Claude liever binnen leest. Ik zit graag buiten: zelfs als het koud is maar mooi weer trek ik een dikke jas aan en geniet buiten van het uitzicht en van de frisse lucht.”

Binnen tien jaar geniet je hier nog van het uitzicht?

“Dat denk ik wel. Misschien wil ik dan nog een beetje meer inzetten op quality time en nog iets meer samen zijn met Claude. En met mooie reisjes naar Frankrijk ben ik al heel tevreden.”

Vind je Roeselare eigenlijk een leuke stad?

“Heel zeker. Er zijn leuke winkels, goede restaurants en toffe cafés. En natuurlijk het allerbeste café van de hele regio (lacht).”