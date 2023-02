Carine Lammens nieuwe uitbaatster van ‘In den Bottle’: “Ik miste het sociale contact”

‘In den Bottle’, het enige café dat het Westrozebeekse centrum nog rijk was, sloot eind oktober de deuren. Het café werd half januari heropend door Carine Lammens. Ze stond eerder al twee jaar achter de tapkraan van café De Reisduif in Poelkapelle.

Mikey Van Parijs (65), de vorige eigenaar en uitbater van het café, was al sedert 2018 op zoek naar overnemers voor ‘In Den Bottle’ in de Dorpsstraat. In afwachting van een overname hield Caroline Decaesstecker twee jaar het café draaiende. Caroline diende midden vorig jaar evenwel af te haken omwille van gezondheidsproblemen. Eind oktober vond Mikey Van Parijs een koper voor het gebouw. De nieuwe eigenaar wilde het pand als café behouden, maar verkoos de zaak liever niet zelf uit te baten. Hij wou ‘In den Bottle’ verhuren.

Uiteindelijk werd door de nieuwe eigenaar relatief snel een nieuwe uitbater gevonden.

Ervaring in horeca

Carine Lammens (54) stond er voor het eerst achter de tapkast op zaterdag 14 januari. De horeca is Carine alvast niet vreemd. “Ik heb veel geholpen in zaal Blommenhof in Staden en sprong er geregeld bij tijdens evenementen van zanger Hans Hanssens en zangeres Christina Loreena”, vertelt Carine.

“Ik was ook elders in de horeca actief, ook in het restaurantwezen, maar altijd als extra hulp. Zes jaar geleden ging ik fulltime in de horeca aan de slag als uitbaatster van café De Reisduif in Poelkapelle. Na twee jaar werd het gebouw evenwel verkocht. Het is nu zelfs geen café meer. Ik ging nadien bij een koerierdienst werken. Dat werk – dat ik overigens zeer graag deed – deed ik bijna vier jaar. Toen ik vernam dat ‘In den Bottle’ te huur stond, waagde ik mijn kans. Ik miste niet alleen de horeca, maar ook het sociale contact dat daarbij hoort.”

“In den Bottle is dan ook een heel mooi en ruim café. Ook de twee terrassen – één vooraan aan de straatkant en eentje achter het café – zijn een grote troef. Het terras achter het café blijkt nu al populair. Heel wat mensen hebben me al gezegd dat ze zeker langskomen om zich op het terras te nestelen eens het mooier weer wordt. Bijkomend voordeel is dat ‘In den Bottle’ het enige café in het centrum is. De reacties van de Westrozebekenaars op de heropening zijn echt super. Ondertussen heeft ook een flink deel van mijn vroegere klanten uit mijn periode in Poelkapelle mij teruggevonden. Iedereen is hier dan ook welkom: zowel jong als oud. Verenigingen zijn ook welkom. Momenteel moeten we het nog zonder verenigingen doen, maar ik sta zeker open voor hun komst.”

Toekomstmuziek

“Grote plannen heb ik voorlopig nog niet met het café, al wil ik wel proberen om op zaterdagavond al eens een karaokeavond, een foute party of een optreden van een zanger of een zangeres vast te leggen, maar dat is voorlopig toekomstmuziek. Ook tijdens de kermis wil ik wel iets organiseren. Alles staat hier echter nog in zijn kinderschoenen en we zien wel hoe het evolueert. Je moet niet willen lopen vooraleer je kan gaan.”

Caroline runt het café alleen. “Maar sowieso ga ik hulp nodig hebben”, weet ze. “Momenteel springt mijn dochter nu en dan bij.”

‘In den Bottle’ bevindt zich in de Dorpsstraat 68. Het café is elke dag open, uitgezonderd op donderdag. Dan is er sluitingsdag. Carine opent de deuren van haar café elke dag om 9.30 uur en op zondag om 9 uur. (Carl Bruneel)