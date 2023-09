Camping ‘t Hof Bellewaerde viert duurzaamheidsaward met biertje: “Ideaal om erna nog te fietsen”

‘t Hof Bellewaerde in de Zillebekestraat is nog maar aan zijn derde seizoen bezig, maar uitbaters Koen Neyrinck en Renée Declerck sleepten wel al een duurzaamheidsaward en de vierde plaats in de ranking van beste Belgische campings van Campercontact in de wacht. Om dat te vieren, creëerde Brouwerij Adriaensen ‘Ieperlink Up De Camping’.

Koen Neyrinck (50) en Renée Declerck (47) uit Handzame baten Camping ’t Hof Bellewaerde uit samen met hun zonen Eli (18) en Mare (20). “We zijn nu bezig aan ons derde seizoen”, vertelt Renée. “We komen niet uit de toeristische wereld. Koen was zelfstandig tuinaannemer en ik ben freelance architect-assistent. Koen zocht naar een carrièrewending en wij gingen al een paar jaar kamperen met de camper. Zo begonnen we te dromen van onze eigen camping om uit te baten.”

Intense zoektocht

De zoektocht naar een geschikte locatie was niet evident. “Ik wilde in Vlaanderen blijven”, vervolgt Renée. “Je kan heel gemakkelijk een camping beginnen in bijvoorbeeld de Ardennen, maar de wetgeving in Vlaanderen laat dat niet gemakkelijk toe. Na een maand of zeven intens zoeken, kwamen we hier terecht.” “Soms heb je dat je ergens aankomt, naar elkaar kijkt en zegt: ja, dat is het”, pikt Koen in. “Dan moeten nog een aantal parameters goed vallen: wandelen, fietsen, een verhaal, een stadscentrum waar iets beleven valt… Dat hebben we hier allemaal. We kochten de hoeve drie weken voor corona, maar dan waren er plots geen Britten meer. Gelukkig hebben de Nederlanders nu ook de streek ontdekt. Door corona konden ze Frankrijk niet binnen en dus stopten ze in de Westhoek. Voor hen was dat onontgonnen gebied.”

Zonnepanelen

Van meet af aan trekken Koen en Renée de kaart van de duurzaamheid. “Doordat we veraf liggen van de straat, is de capaciteit van elektriciteit heel beperkt, dus hebben we meteen op het sanitair gebouw een maximum aan zonnepanelen gelegd. Water konden we ook niet lozen, dus hebben we onze eigen waterzuiveringsinstallatie gebouwd”, zegt Renée. Daarvoor moesten ze creatief uit de hoek komen, want ‘t Hof Bellewaerde is een beschermde archeologische site. “We zitten op Bellewaerde Ridge. De hoeve was bezet door de Duitsers. Aan de andere kant van het Kraterbosje zaten de geallieerden. Onder de grond vind je een loopgraven, tunnels en bunkers”, vervolgt Renée. “Aanvankelijk wilden we een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, red.) van 3 op 7 meter voorzien, maar dat zou gepaard gaan met een archeologisch onderzoek van 15.000 euro. Dus zochten we verder en kwamen we met het idee van een phytoparking. Dat is hetzelfde als een rietveld, maar het zit ondergronds en is aangelegd in een bestaand gebouw.”

De inspanningen bleven niet onopgemerkt, want de app Campercontact – quasi de grootste app in de campingwereld – beloonde hen onlangs met een duurzaamheidsaward. “Campercontact doet dat voor de eerste keer, dus zijn we echt wel de allereerste”, vervolgt Renée. “We eindigden ook op de vierde plaats in de ranking van beste Belgische camping van het jaar. Uiteraard zijn we heel trots.” Om dat te vieren, creëerde de Ieperse brouwerij Adriaensen een speciaal biertje voor Koen en Renée. “Vanaf de eerste dag kregen we de vraag of we iets lokaals hebben”, vertelt Koen. “We kwamen een artikeltje over Ieperlink tegen, namen contact op en meteen hadden we een heel goed gevoel”, vertelt Koen. “Een gedurfde brouwer die begonnen is met een stout, dan een tripel, maar vooral de blonde van zes graden viel hier in de smaak omdat je na het drinken van zo’n licht bier nog zin hebt om te fietsen of te wandelen. Een tripel of stout is eerder voor ‘s avonds.” De voorraad van die Froajn Ieperlink was echter snel uitgeput. “Gelukkig heb ik hen kunnen overtuigen om iets gelijkaardigs te brouwen”, vertelt Koen. “Een maand of twee geleden kwamen ze hier met een biertje zonder etiket. Of ik dat eens wilde proeven? Ik heb dan eerlijk gezegd: ik hoop dat je onder de 7 graden heb kunnen blijven. Dat was 4 graden. Toen toonden ze het etiket: Ieperlink Up de Camping, met in kleine lettertjes: ‘t Hof Bellewaerde. Fantastisch toch? In een maand tijd zitten we al door de helft van de batch van 200 liter. Als kleine camping is dat meer dan een succes.”