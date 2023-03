Cafetaria zwembad met nieuwe naam en nieuwe uitbater

Sinds kort is Davy De Meyere (45) de nieuwe uitbater van de zwembadcafetaria. “We veranderden de naam van de zaak in Tearoom ’t Park”, aldus Davy, die helemaal klaar is voor zijn nieuwe uitdaging.

“Als iemand die houdt van sociaal contact is het zelfstandig uitbaten van een dergelijke zaak echt iets voor mij. Naast een ruim aanbod aan drankjes bieden we snacks, hotdogs, croques uit het vuistje, pizzabaguettes, bordjes gemengd en tapasplanken aan. Voorts serveren we als tearoom uiteraard verse pannenkoeken, wafels en appeltaart met ijs. Vanaf zondag 19 maart bieden we wekelijks onder de naam Ontbijtzwemmen opnieuw een ontbijtformule aan. Ook voor allerhande feestjes kan men bij ons terecht. Het vergaderzaaltje vooraan blijft ook behouden. Voorlopig zijn we elke dag open, maar later is het wel de bedoeling om een sluitingsdag in te voeren”, aldus Davy. (MIWI)

Tearoom ’t Park, Gidsenlaan 1, Maldegem, 0496 46 85 53, tearoomtpark@gmail.com