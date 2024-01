Cafetaria Houthulstse Vrijetijdscampus krijgt nieuwe naam en nieuwe uitbaters

De cafetaria op de Vrijetijdscampus in Houthulst, voordien La Kantina, krijgt niet alleen nieuwe uitbaters maar ook een nieuwe naam. Voortaan kan men gezellig iets eten of drinken in ‘’t Verdiep’, want het cafetaria ligt op het eerste verdiep.

Het vinden van geschikte uitbaters heeft heel wat voeten in de aarde gehad, burgemeester Jeroen Vandromme geeft uitleg: “De vorige uitbater startte destijds met La Kantina in 2019, het was in februari van 2023 dat hij besloot om een nieuwe uitdaging aan te gaan, het cafetaria staat dus vrijwel één jaar leeg. We hebben de eerste keer een oproep naar kandidaten gedaan maar daar kwam geen reactie op. Toen zijn er toch nog een aantal mensen zelf gekomen met een voorstel tot uitbating maar dat past niet helemaal in het concept dat wij voor ogen hadden. Daarna hebben we besloten om de concessie opnieuw open te stellen, dan kunnen we zien of er interesse is en kunnen de mensen die zich willen kandidaat stellen contact nemen.”

Passen bij concept

“Omdat we het concept, de timing en de prijs wilden aanpassen moest er een extra gemeenteraad worden gehouden. Er was een mogelijkheid dat de mensen die eraan dachten om zich kandidaat te stellen, de zaak konden bezoeken en daar kwam heel wat reactie op, er zijn tal van bezoeken geweest maar er is maar één iemand die ook de kandidatuur heeft ingediend en dat waren Jolien en Bram.”

“We zijn heel tevreden met de nieuwe uitbaters, het is goed dat er nieuwe uitbaters zijn maar ook voor ons als gemeentebestuur. We hebben liever niemand dan iemand die niet past in het concept. We hebben iemand nodig die past in de vrijetijdscampus, daarom hebben we ook geen ketens toegelaten. We wilden iemand die ter beschikking is als er activiteiten zijn , zoals turnen of voetbal dat is voor ons belangrijk dat de mensen na een activiteit hier ook nog iets kunnen komen eten of drinken.”

Spannende weken

Jolien Duyck (33) is kok en zal uiteraard in de keuken staan, haar partner Bram Van Bossuyt (37) was tot nu werkzaam in de administratie maar hij heeft een passie voor lekker eten en drinken. Het nieuw samengesteld gezin telt 5 kinderen en woont in Handzame. “ Het is per toeval dat we wisten dat het hier leegstond” begint Jolien “ ik kwam kijken naar mijn dochter die hier turnt en wou een koffie gaan drinken toen ik merkte dat het cafetaria leeg stond. Bij navraag aan het onthaal kreeg ik te horen dat we contact moesten nemen met het gemeentebestuur.”

Thuisgekomen vertelde Jolien enthousiast aan Bram dat hier mogelijkheid was om haar droom te verwezenlijken. “ Ik ben kok en was 3 jaar zaalverantwoordelijke in een restaurant , mijn grote droom was om in mijn eigen keuken mijn ding te kunnen doen, mensen te laten genieten van wat ik maak” lacht Jolien.

“Bram die een grote interesse in koken en lekker eten heeft en daarbij fan is van heel wat verschillende sporten, vond het meteen een leuke uitdaging. Bram begon meteen de zaak uit te pluizen, wat zou het kosten , wat kunnen we daar doen etc. Na heel wat voorbereidingen dienden we een voorstel in bij de gemeente, de concessie stond voor iedereen open en het werden voor ons een paar spannende weken. Tot we dan uiteindelijke bericht kregen dat de concessie voor ons was.”

Plannen voor ’t Verdiep

Jolien heeft een passie voor koken en kijkt ernaar uit om die passie met de klanten te delen. “Het is de bedoeling dat we tijdens de week als tearoom open zijn om dan in het weekend, vrijdag, zaterdag en zondag een brasseriekeuken aan te bieden met maandelijks een menu , voorgerecht , hoofdgerecht en nagerecht tegen een democratisch prijsje terwijl er ook altijd à la carte kan worden gegeten. We zorgen ook voor een veggie aanbod én voor sportgerechten.We zijn ook van plan bv eens een ontbijt te organiseren of een spaghettiavond enz. Een kinderruimte, poolbiljart en alle grote sportmanifestatie op groot scherm zorgen dat er voor elk wat wils is. Verenigen die graag hun lokaal hier hebben zijn welkom.”

Opening

Op 12 februari wordt ’t Verdiep geopend eerst nog als tearoom om dan op 2 maart de keuken ook te openen. De openingsuren : maandag en dinsdag vanaf 16 uur, woensdag vanaf 13 uur, vrijdag vanaf 16 uur zaterdag en zondag vanaf 10 uur telkens tot de laatste klant vertrekt. Op donderdag gesloten. Contact kan voorlopig enkel via FB ’t Verdiep. (ACK)