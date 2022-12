Cafetaria De Gavers wordt Grand Café De Gavers

Op 2 januari opent Cafetaria De Gavers de deuren als Grand Café De Gavers met een vernieuwd interieur, een nieuwe huisstijl en nieuwe drank-, menu- en dessertkaarten vol verrassingen. “De apotheose van ons vijfjarig vernieuwingsproject.”

In 2018 namen de Harelbeekse broers Gianni en Michaël De Bosschere, toen 20 en 27 jaar, de Cafetaria De Gavers in het Provinciaal Domein over. Zij maakten er een succes van. “Het was toen eigenlijk een jeugddroom die uitkwam en we gaven de zaak een nieuwe toets en elan”, vertelt Michaël. “We hadden de zaak iets anders ingedeeld en enkele aanpassingen gedaan aan de drank- en eetkaart met gerechtjes en kleine snacks. Zo kon je elke dag als lunch een dagschotel bestellen, wat vroeger niet het geval was. Er waren ook enkele dessertjes. We hadden toen al een vijfjarig vernieuwingsproject in gedachten”, vertelt Michaël, wiens broer Gianni jammer genoeg overleed op 25 maart 2020. Het vijfjarig vernieuwingsproject krijgt nu een vervolg met een vernieuwd interieur, nieuwe huisstijl en nieuwe drank-, menu- en dessertkaarten vol verrassingen.

“De apotheose van ons vooropgesteld vijfjarig project en met een andere naam: Grand Café De Gavers”, zegt Michaël. “Het is nooit een cafetaria geweest zoals bij een zwembad of sportterrein. Bijna al onze gerechten zijn huisgemaakt en ons gamma zoetigheden zelfgebakken. Verder zijn er nieuwe gerechten, warme dranken en desserts. Denk maar aan verse cheesecake huisgemaakt met speculoos en witte chocolade, een vernieuwde verwenkoffie Grand Café Coffee, Callebaut Choco met witte chocolade en meer.” Michaël De Bosschere, Alice Vermote, Anja Villers en Manon Dekimpe zullen vanaf 2 januari al dit lekkers klaar maken en opdienen. “We zijn het Team Grand Café De Gavers.” De vernieuwde zaak heeft ook een nieuw mailadres: grandcafedegavers@outlook.com.