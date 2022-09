Cafetaria De Gavers op zoek naar personeel

In het weekend van 3 en 4 september was Cafetaria De Gavers gesloten wegens niet genoeg personeel. “We nemen nu wat vroeger vakantie en gaan daarna op zoek naar medewerkers”, zegt zaakvoerder Michaël De Bosschere (31).

Cafetaria De Gavers in Provinciaal Domein De Gavers bevindt zich nabij de ingang van het domein en parking aan de Stasegemsesteenweg. De cafetaria sloot vorig weekend op 3 en 4 september 2 dagen de deuren. “Jammer dat ik het moet zeggen: we vinden gewoon niet genoeg personeel. De studenten waar we normaal kunnen op rekenen, gaan voor hun studies beginnen nog eens op reis of zo”, duidt medezaakvoerder Michaël De Bosschere, die samen met zijn broer Gianni in 2018 de zaak startte.

“Op topdagen of -weekends hebben we zeker 10 man personeel nodig. Het terras alleen al biedt plaats aan 200 klanten.” Om te voorkomen dat het chaos wordt gaat Michaël enkele dagen vroeger met vakantie. “We hebben het verdiend na de mooie zomer.” Volgend seizoen wil Michaël zeker met nieuwe jobstudenten of flexi-jobbers werken. “Hoe meer medewerkers je beschikbaar hebt hoe beter en hoe gemakkelijker je de piekuren kan invullen. Zeker als ze gemotiveerd zijn.”

Zelfs in de vakantie maakt de zaakvoerder plannen op. “We bekijken in eerste instantie hoe we medewerkers snel kunnen aantrekken. We bereiden enkele nieuwigheden voor zoals een aangepaste menukaart na de vakantie, en ik kan nu al verklappen dat in oktober de verse dagsoep terugkomt (lacht). We maken ook werk van het laatste deel van ons 5-jarig vernieuwingsproject, maar dit zal je pas merken vanaf januari 2023”, besluit Michaël.