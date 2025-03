Cafébazin Lena (72) gaat in gesprek met minister Jo Brouns: “Op mijn manier opgekomen voor de kleine zelfstandigen”

“Mensen die getroffen werden door wateroverlast moeten een lening aangaan, omdat ze niets krijgen van het rampenfonds. Dat kan toch niet?”, vraagt de Watouse café-uitbaatster Lena Masson van Café De Helleketel aan minister Jo Brouns. Hij bracht onlangs een bezoek aan de Westhoek. Hij ging er in gesprek met cafébazin Lena van Café De Helleketel terwijl hij genoot van een picon.

Minister van Omgeving & Landbouw Jo Brouns bracht onlangs een weekend door in de Westhoek en blikt daar tevreden op terug. Zo blijkt uit een Facebookpost waarin hij het heeft over zijn ontmoeting met cafébazin Lena van Café De Helleketel in Watou. De herberg opende in 1895 haar deuren, en Lena is inmiddels de derde generatie die achter de toog staat van Café De Helleketel. “Sinds haar twaalfde staat Lena achter de bar in De Helleketel, en nog altijd doet ze dat met hart en ziel. De herberg brengt dorpsmensen bij elkaar, voor groot en klein nieuws. Een lach en een traan. Maar ook dorstige weekendwandelaars en toevallige passanten, zoals ik, voelen zich er meteen thuis”, deelt minister Brouns op Facebook.

Uitgehongerde troepen

“Wie in de Westhoek komt, kan niet om de oorlog heen. In De Helleketel leeft de oorlogsgeschiedenis voort. Lena vertelde me dat haar overgrootmoeder bier brouwde voor de soldaten en dat haar grootmoeder stamppot maakte voor de uitgehongerde troepen. De Helleketel gaf ook onderdak aan meer dan vijftig soldaten. Jongens, vaak ver van huis, vonden er een warm toevluchtsoord in moeilijke tijden”, zegt minister Brouns. “Vandaag kun je terecht bij Lena voor een ‘boerestutte’ of om het frisse Helleketel-bier te drinken, maar ik koos voor de échte specialiteit van het huis: Picon. Voor een Limburger is dat een exotisch drankje, maar in de Westhoek is het een begrip.”

Noodzakelijke steun

“Dat hij enthousiast is over zijn bezoek aan De Helleketel? Natuurlijk wel, we hebben een goed gesprek gehad”, blikt cafébazin Lena Masson terug op haar gesprek met minister Brouns. “Ik ben op mijn eigen manier – en in ons dialect – opgekomen voor de kleine bedrijven. Ik heb het met hem gehad over de mensen die hier getroffen werden door de overstromingen. Dat er mensen zijn die een lening moeten aangaan omdat ze niets krijgen van het rampenfonds. Dat kan toch niet? Hij vroeg of er hier een grote nood was. Er is noodzakelijke steun nodig, heb ik hem op het hart gedrukt. Hij zal nog terugkeren, zei hij, en ik mag hem altijd contacteren als ik belangen heb die ik wil behartigen”, vertelt Lena.

“Hij was heel enthousiast en genoot van een picon. Ik ben er voor de gewone mensen en ik kom op voor de kleine zelfstandigen. We hebben echt een goed gesprek gehad. Een heel normale en eenvoudige man.”

Hoofd boven water houden

“We moeten plekken zoals De Helleketel koesteren. Er zijn steeds minder herbergen en cafés op ons platteland”, zegt Brouns nog. “In 2023 waren er nog maar 5.763 over in heel Vlaanderen. Staat er opvolging klaar voor Lena? Dat is niet vanzelfsprekend, want onze cafés hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Toch mag ik het hopen, want ze brengen kleur en leven op ons mooie platteland. Ze zijn de lijm van onze samenleving.”