Cafébazin Happy Days boos na sluiting door burgemeester: “Moet ik luidruchtige klanten hun handje tot bij hen thuis vasthouden?”

De Brugse burgemeester Dirk De fauw heeft café Happy Days in de Ronsaardbekestraat op de wijk Sint-Jozef na aanhoudende klachten van de buren voor de duur van een maand laten sluiten. Cafébazin Tamara Vanderveken is het niet eens met die beslissing : “Van de 54 keer dat de buren de politie optrommelden, was het amper zes keer om terechte redenen. Moeten wij het handje van onze luidruchtige klanten tot bij hen thuis vasthouden?”

Volgens burgemeester Dirk De fauw kreeg de lokale politie massa’s klachten van buren wegens lawaaiverlast en vechtpartijen in café Happy Days in de Ronsaardbekestraat op Sint-Jozef: “Politie-inspecteurs zijn vaak ter plaatse geweest om in alle objectiviteit na te gaan of die klachten terecht waren.”

“De herbergierster heeft al heel wat waarschuwingen gekregen, maar er was geen verbetering merkbaar de laatste tijd. Bijgevolg zag ik mij verplicht om het café voor de duur van een maand te sluiten, in de hoop dat de cafébazin tot bezinning komt en maatregelen neemt om de overlast te beperken.

Vier jaar problemen

“We hebben al vier jaar problemen met enkele buren, die samenspannen en te pas en te onpas de politie opbellen”, zucht herbergierster Tamara Vanderveken. In totaal kregen we al 54 keer de politie over de vloer. Zes keer terecht. Als klanten in ons café amok maken, zetten we ze buiten. Is het dan de verantwoordelijkheid van de herbergier, als die mensen op straat lawaai maken of verder vechten?”

“In die vier jaar tijd waren er slechts twee keer vechtpartijen in ons café. Mijn man Kurt De Gheldere heeft slagen gekregen van een klant. En drie weken geleden hebben we amokmakers de deur gewezen.”

Interimwerk

“Ik ben eind vorige week naar de burgemeester moeten gaan om mij te verantwoorden. We hebben alles besproken. Ik dacht dat het probleem opgelost was en kocht voor 1.000 euro drank aan. De daaropvolgende ochtend stonden er vier agenten aan de deur met het burgemeestersbevel van een sluiting voor een maand!”

“Tot 20 juni moeten we dicht blijven. Dat betekent een maand zonder inkomen. Mijn man Kurt De Gheldere heeft een rugletsel en kan geen job uitoefenen. Ik heb interimwerk gezocht en kan nu gedurende vier weken in de Delhaize en in een kerstwinkel in ‘t stad werken, in afwachting van de heropening.”

“Happy Days was mijn levensdroom, ik heb er mijn job bij de poetsdienst in het ziekenhuis voor opgegeven. Ik weet niet wat ik nog kan doen: we hebben onze coronatent moeten afbreken, omdat die niet vergund was, waardoor er meer klanten binnen zitten en dus de geluidsoverlast verminderd is. Het café beter isoleren mag ik niet doen, omdat we geen eigenaar zijn van het pand. We gaan een zware periode tegemoet, want de rekeningen blijven komen”, aldus Tamara Vanderveken.