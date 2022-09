Cafébaas Jeppe blaast grillrestaurant Chambord nieuw leven in

Jeppe Verdoodt (26), in Tielt vooral bekend als de uitbater van het populaire jongerencafé D’Hespe, is klaar voor een nieuw hoofdstuk: vanaf 5 oktober opent hij immers grillrestaurant ChambordGrill langs de Tieltstraat in Pittem. Hij blaast zo een oude bekende nieuw leven in. “Ik wil verder borduren op het succes van toen.”

De Chambord is namelijk geen onbekende naam in de streek. Zo was de Chambord tussen 1973 en 2014 een gevestigde waarde in de horecawereld. Die goede naam wil Jeppe nu ook doortrekken. “Het concept zal alvast relatief hetzelfde zijn als toen. Ik ben hier zelf nooit geweest, maar hoor van iedereen dat het altijd dik in orde was. Daar wil ik op verder borduren”, vertelt hij. Daarvoor haalde hij onder meer twee koks in huis. “Op de kaart zullen onder meer ribbetjes, côte à l’os, visgerechten en vegetarische alternatieven prijken. Het vlees zal daarbij eerst gebakken worden op houtskool, waarna het afgebakken wordt op een gasvuur”, legt Jeppe uit. Zelf zal hij zich dan weer vooral op de zaal focussen. “Daarbij zal ik voorlopig hulp krijgen van mijn vriendin Julie De Backer – al opent zij in december een eigen kaaswinkel in Meulebeke – en enkele flexi-jobbers.”

Op 5 oktober is het zover, maar de weg naar de opening heeft evenwel heel wat voeten in de aarde gehad. Zo kocht Jeppe het pand van de Chambord en het aanpalende huis al in 2018. De bedoeling was dan ook om er in 2019 al een zaak te openen. Om verschillende redenen is dat er toen echter niet van gekomen. Zo waren er enerzijds problemen met de vergunning, waarna ook corona voor heel wat vertraging zorgde. “Nu is evenwel alles in orde en ben ik vooral heel blij dat ik kan starten”, relativeert Jeppe Verdoodt die perikelen. “In die tijd heb ik ook de tijd genomen om alles hier tot in de puntjes voor te bereiden. Zo is de tuin opgefrist, is de veranda geschilderd en werd er ook binnen in de zaak één en ander opgeknapt. Daarnaast zijn in de keuken ook alle toestellen vernieuwd.”

Voor Jeppe wordt het alleszins de start van een nieuw hoofdstuk, ook al blijft hij ChambordGrill voorlopig combineren met D’Hespe. “Een restaurant is toch nog altijd iets anders dan een café”, erkent hij. “Ik startte zeven jaar geleden met D’Hepse en ik ga niet zeggen dat ik het café ontgroeid ben, maar het is anderzijds wel zo dat de leeftijdskloof tussen mezelf en de jongeren die naar D’Hespe komen steeds groter wordt. Daarom wilde ik wat meegroeien en met de zaak hier ook een wat ouder publiek aantrekken. Iedereen is dan ook welkom. Al blijft het wel een restaurant. Het is niet de bedoeling dat het hier een feesttent wordt.”

Van woensdag tot en met zaterdag zal je zowel ’s middags, als ’s avonds in de ChambordGrill terechtkunnen. In totaal biedt het restaurant plaats aan 60 personen. Reserveren kan via www.chambordgrill.be. (TM)