Café West-Vlaanderen op Kortrijkse Grote Markt krijgt nieuwe uitbater: “Ik heb kans met beide handen gegrepen”

Kortrijkzaan Gilles Lefevre (24) is de nieuwe zaakvoerder van Café West-Vlaanderen op de Grote Markt in Kortrijk. Het café heropent op 1 april.

Gilles Lefevre genoot een opleiding horeca in Hotelschool Rhizo Kortrijk en 1 jaar opleiding verkoop in Brugge. “Dat was een specialisatiejaar, met onder meer kostenberekening.” Gilles liep stage bij St.-Christophe in Kortrijk, waar hij naar eigen zeggen veel bijleerde, en in het Michelinsterrestaurant Marcus van Gilles Joye in Deerlijk en Hotel Damier in Kortrijk.

Gilles is niet aan zijn proefstuk toe. Hij runde eerder al het volkscafé Byblocks in Kuurne. “Ik werk al van mijn negentiende. Ik deed catering in onder andere casino’s, tijdens de E3 Harelbeke en in enkele traiteurszaken.” Gilles geniet ook een opleiding barista. “Een koffie moet je goed verzorgen”, aldus Gilles, die het concept van zijn nieuwe zaak hetzelfde wil houden.

“Het bestaande aanbod van koffie en thee, frisdrank, bier en sterke dranken blijft, maar ik wil graag de drankkaart lichtjes aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan cocktails en een cocktail van de maand. Daarnaast wil ik graag ook tapas en fingerfood geven met ook een suggestie van de maand.”

Joëlke

Toen de zaak over te laten stond, hapte Gilles onmiddellijk enthousiast toe. “Ik heb die kans met beide handen gegrepen.” De zaak aan de Grote Markt 11 heeft een verwarmd overdekt terras met ruim 20 plaatsen en een buitenterras met 40 plaatsen.

“Het is een ideale ligging met veel ruimte met ’s morgens en in de namiddag de zon. Als het derde terras met ruim 25 plaatsen mag blijven staan van de stad, zou ik daar graag iets moois van maken”, vertelt Gilles verder. Leuk detail: er komt ook een speciaal hoekje voor de levensechte papegaai, genaamd Joël. “Ik gaf hem de naam van mijn opa (lacht), maar ik noem hem Joëlke.”

