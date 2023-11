Café Vitesse opent tweede filiaal in Aalter

Café Vitesse trapt een versnelling hoger en opent een tweede filiaal in Aalter.

De broers Alexander, Lorenz en Mathieu Claeys kleinzonen van Pol Claeys, voormalig eigenaar van de Flandriafabriek en oprichter van het wereldbekende wielerteam Flandria openden pas twee jaar geleden Café Vitesse aan de Torhoutsesteenweg. Ze kregen de liefde voor de fiets niet alleen mee van grootvader Pol, maar ook van aan moeders kant. De broers Claeys zijn namelijk ook onlosmakelijk verbonden met de rijke geschiedenis van Rijwielen Galle uit Veldegem.

“De winkel in Aalter met een winkeloppervlakte van 1.000 vierkante meter wordt een fietshotspot met topmerken als Strömer, Cannondale, Trek, Riese und Müller, Urban Arrow en Gazelle”, licht Alexander toe. In het weekend van 2 en 3 december staat Café Vitesse volledig in het teken van het nieuwe filiaal in Aalter. “Echte Flandriens zijn welkom om 8.30 uur. Dan vertrekt het Pulleton Vitesse voor een rit van 50 kilometer. De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven via www.cafevitesse.be doe je best nu.” (BC)