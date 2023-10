Café verkiest Duitse boven Belgische pils: “Dit is van ’t beste”

België is wereldwijd bekend om z’n bier. Toch kiest een café uit Ieper nu voor een Duitse pils na een lange zoektocht door beer geeks uit een ‘pilspanel’. “Dit is van ’t beste.”

Weihenstephaner, zo heet de nieuwe pils van Kaffee Bazaar in de Ieperse binnenstad. De bruine kroeg biedt meer dan vijfhonderd biersoorten van over de hele wereld, maar ruilt nu hun Belgische pils van de tap in voor een pils uit Duitsland. “Niet zomaar een pils”, zegt zaakvoerder Joeri Devolder (41). “Het was een lange en trage zoektocht. Samen met een pilspanel van trouwe stamgasten en bierliefhebbers hebben we verschillende buitenlandse pilsbieren uitgeprobeerd.”

Zoet en chemisch

“Tegenwoordig smaken veel pilsmerken op de Belgische markt zoet en chemisch”, vindt panellid Rino Deltombe (34). “Ik smaak het verschil met de Duitse wijze van brouwen op basis van enkel water, hop, mout en gerst.”

“Duitse bieren zijn heel kwalitatief”, beaamt Joeri. “Ik gaf de voorkeur aan een volmout pils. Het werd dus Weihenstephaner, een pils van de gelijknamige brouwerij uit Beieren. Weihenstephan is de oudste nog actieve brouwerij van de wereld. De pils is gebrouwen met volwaardige hop, bevat geen toegevoegde suiker en is niet gepasteuriseerd. Aan de brouwerij is een universiteit verbonden met brouwersopleiding. Dit is van ’t beste. Dankzij de hulp van de Poperingse brouwerij St.Bernardus kregen we deze pils geïmporteerd. We zijn het eerste café in België dat Weihenstephaner pils tapt.”

Beste pils?

Arnout De Bruyn (36) had de eer om de pils als eerste klant te proeven. “Goedgekeurd”, oordeelt hij. “Voor een speciaal biertje moet je hier zijn. Dit café heeft buitenlandse bieren, die je elders niet vindt. Te veel om allemaal op één avond te proeven (lacht).”

Er staan bijvoorbeeld Star Wars bieren en smoothie bieren op de kaart. “Ik heb hier al  van allerlei geuren, kleuren, smaken en alcoholpercentages geproefd”, vertelt Rino. “De nieuweWeihenstephaner pils is heerlijk. De beste pils ter wereld? Moeilijk te zeggen, want zoveel pils drink ik niet. Ik durf wel te zeggen dat dit een van de beste pilsbieren is die nu verkrijgbaar is in België.”

Pretzel

De Duitse pils is een blijver in het café. “We zijn zeer tevreden dat we zo’n mooi kwaliteitsbier kunnen aanbieden als vaste pils. De eerste proevers krijgen meteen een grote pretzel dabei, een knipoog naar Duitsland. We hebben ook bijhorende glazen van 25 centiliter, een halve liter en zelfs een liter.”

Volgend jaar pakt Kaffee Bazaar uit met een jubileumbier. “Naar aanleiding van onze tien jaar in de Boomgaardstraat. Het bier is nog aan het rusten op een gerookt Oban whiskyvat en zal binnenkort gebotteld en geëtiketteerd worden. We zijn op zoek naar leuke foto’s over ons café uit de afgelopen jaren. De mooiste en leukste worden vereeuwigd op het etiket.” (TP)