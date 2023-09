Café ’t Peerdeken heeft nieuwe toekomst met Michèle (53): “We willen er gezellig volkscafé van maken”

Woensdag 6 september, opent café ’t Peerdeken in Meulebeke opnieuw de deuren. Voor een verzorgde service zorgt Michèle Lybeer (53). Na het vertrek van de vorige uitbaatster, Brenda Vandendriessche, bestond de vrees dat er een einde kwam aan de eeuwenoude bestaansgeschiedenis van deze historische kroeg.

Café ’t Peerdeken, gelegen op het kruispunt van de Tieltstraat, de Nijverheidsstraat en de Marialoopsteenweg is één van de weinige kroegen die in de Berengemeente de geschiedenis overleeft, want ‘t Peerdeken stond als locatie al vermeld op de landkaarten van 1645.

Met André Heyndrickx en zijn echtgenote Irene Dublon, Rita De Costere, Virginie Danneels en Brenda Vandendriessche waren er een reeks uitbaters die samen een eeuw lang zorgden voor de ambiance in dit volkscafé. Michèle, afkomstig van Kuurne, neemt nu hun taak over.

Opleiding als kapster

Haar middelbare studies volgde ze als intern aan het instituut Saint-Joseph in Dottignies. Daarna koos ze resoluut voor een opleiding als kapster om zo in de voetsporen van haar ma te treden die nu op 78-jarige leeftijd nog altijd als kapster actief is.

“Ik wilde dolgraag de horecawereld instappen, maar mijn ma was daar absoluut niet voor te vinden”, aldus Michèle. “Op latere leeftijd kon ik toch als extra hulp aan de slag in De Wandeling in Ardooie. Ondertussen had ik in het kapsalon Carine in de Oostrozebekestraat in Meulebeke werk gevonden en zo kon ik me inleven in de Meulebeekse mentaliteit.”

Verenigingen welkom

“Samen met mijn levensgezel Franky Maertens, werkzaam bij Fluvius, besloten we na contactopname met de familie Maes, café ‘t Peerdeken nieuw leven in te blazen. Dit wordt eveneens onze nieuwe thuis. We willen er vooral een gezellig volkscafé van maken, dat van woensdag tot en met zondag iedere dag om 10 uur de deuren opent.”

“Naast een goed gevulde drankenkaart voorzien we ook allerlei lekkere hapjes.Verenigingen zijn bij ons ook welkomen, want wij beschikken over een vergaderzaaltje. Ook de prachtige aardappelkelder en de stallingen van weleer zullen opnieuw een functie krijgen.”