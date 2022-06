Café ‘t Hof van Vlaanderen (even) weer open voor kermis in Krombeke

Na twee jaar is er opnieuw kermisweekend in Krombeke. Sofie Vanderhaeghe en Steven Meulenaere hebben daarom besloten om van donderdag 16 juni tot en met peirdekoersmaandag 20 juni café ‘t Hof van Vlaanderen in Krombeke opnieuw wat leven in te blazen.

“We houden allebei van nieuwe projecten en uitdagingen. Daarnaast houden we er ook allebei van om mensen samen te brengen”, zeggen Sofie Vanderhaeghe (35) en Steven Meulenaere (36). In ijs- en eetsalon Goeste op de Grote Markt in Poperinge vind je Steven normaal terug, maar voor het kermisweekend maakt hij even de overstap naar ‘t Hof van Vlaanderen in Krombeke.

“Al twee jaar is er geen kermisweekend in Krombeke door de coronacrisis. Het café is ook over te nemen en staat te koop. Op deze manier kunnen we het café opnieuw wat in de kijker zetten. Het café werd meerdere generaties door mijn familie uitgebaat, dit sedert 1914. Het zou een zonde geweest zijn, mocht het café gesloten zijn tijdens het kermisweekend en de paardekoers”, aldus Steven.

Afterworkpils

De nieuwe uitbaters van het café worden Steven en Sofie voor alle duidelijkheid niet. “Enkel tijdens het kermisweekend van donderdag 16 tot en met maandag 20 juni gooien we de deuren up de platse van Krombeke, Krombekeplein 13, open. Op donderdag voorzien we een gebeurs- en moateavond vanaf 18 uur. Op vrijdag volgt een afterworkpils vanaf 16 uur en een kermisfuif vanaf 21 uur met Twice the sound. Maandag is er buiten doorlopend een dj, onder andere Lievin en Down Under, met een happy hour en een foute uur van 19 tot 20 uur. Het volledige weekend zijn er kermis- en loopkoersen, kermisattracties, een hamburgerkraam en uiteraard op maandag de paardenkoers in de weide. Op peirdekoersmaandag zorgen we voor ambiance op de platse”, klinkt het.

“Op het gemak een koffietje komen drinken met een stukje taart is mogelijk. Aperitieven met heerlijke picon en wat kaas ook. Voor de kleinsten zorgt l’Heritage voor ijsjes. Er hangen ook twee vogelpikborden die vrij te gebruiken zijn. Voor wie het gemist heeft om aan de toog in Krombeke te zitten, moet er dit weekend van profiteren.”

Op donderdag, vrijdag en maandag is het café open vanaf 16 uur. Op zaterdag vanaf 11 uur en op zondag vanaf 10 uur. (LBR)