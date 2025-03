Café ’t Fonteintje herrijst in Ruiselede: De Nieuwe Muide grondig gerenoveerd door Sander en Sue Ellen

Vrijdag 7 maart is de officiële opening van café ’t Fonteintje in Ruiselede, dat van de Tramstraat aan het Polenplein verhuist naar de Aalterstraat aan de andere kant van het dorp. De voorbije weken werd er keihard gewerkt. “Het was aanvankelijk niet de bedoeling om veel te wijzigen, maar uiteindelijk hebben we het interieur toch grondig moeten strippen”, vertelt de nieuwe eigenaar Sander Vuylsteke (34).

“We willen het interieur van De Nieuwe Muide een beetje opfrissen, om er een gezellige retro buurtcafé van te maken”, wist Sander ons enkele maanden terug nog te vertellen. Maar dat pakte toch een beetje anders uit. “Voor we het goed en wel beseften, hadden we geen andere keuze dan de vloer en het plafond te vernieuwen, een update uit te voeren van elektriciteit en waterleiding, de wc’s te vervangen, de keuken uit te breken, vensters weg te halen om genoeg muur te hebben voor darts en alles te herschilderen en te behangen. Bovendien werd er ook een muur uitgebroken, om het interieur wat ruimer te maken.”

Ook de toog bleek uiteindelijk te klein en werd vervangen door een ruimer, enigszins u-vormig model. Het hele interieur oogt nog steeds als een bruine kroeg, maar met een hedendaagse touch. De gevel werd in het wit geverfd en ziet er een stuk frisser uit.

Koperen tanks

Een blikvanger in het café zijn twee enorme koperen biertanks, die aangesloten zijn op de tapinstallatie. Steeds meer cafés schakelen over van vatbier op tankbier. Door de tanks blijft het bier fris, heeft een betere smaak en het bier werkt minder in op maag en hoofd. Aan pils uit een tank wordt geen CO2 meer toegevoegd. Van tankbier zou je dus ook minder katers moeten krijgen.

“We zijn helemaal klaar voor dit nieuwe avontuur”

Voor eigenaars Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle zijn het al drukke maanden geweest. De mogelijke verhuizing werd herhaaldelijk uitgesteld, omdat het dossier rond de nieuwe cultuur- en theaterzaal aansleepte. Toen dat project eenmaal groen licht kreeg, was het meteen aftellen geblazen om de renovatie van De Nieuwe Muide en de verhuizing praktisch rond te krijgen. Einde februari werd er aan het Polenplein dan nog eens een driedaags afscheidsfeest gehouden als dank voor de buren en klanten. Bovendien zijn Sander en Sue Ellen ondertussen ook een zoontje rijker.

Het is duidelijk dat de nieuwe eigenaars van het nieuwe ’t Fonteintje zich de voorbije maanden niet verveeld hebben. “We hebben fantastische jaren beleefd aan het Polenplein”, vertelt Sander. “We laten het met veel weemoed achter ons. Gelukkig zorgde ons nieuw project aan de Aalterstraat voor genoeg afleiding. We beginnen aan een nieuw avontuur.” Dat start alvast met een openingsweekend van 7 tot 9 maart, met dj’s Synergie en C-Mix, en frisse tank-pilsjes.