Café ‘t Brouwputje heeft met Sabine nieuwe zaakvoerder

Sabine Tybergein is de nieuwe zaakvoerder van Café ’t Brouwputje. Twee jaar nadat ze de Duc de Brabant overliet wegens ziekte gaat ze opnieuw aan de slag. “Ik voel me goed en ga ervoor. Ik ben blij dat ik terug ben”, aldus Sabine.

Sabine Tybergyn (52) hield 28 jaar lang Duc de Brabant open, tot gezondheidsredenen haar dwongen te stoppen en de iconische zaak over te laten. Op 19 september 2020 tapte zij haar laatste pintjes. “Met veel pijn in mijn hart, maar het kon niet anders”, zegt Sabine stil. Tijdens de zware periode met operaties bleef ze echter plannen maken.

Toen Café ’t Brouwputje in september 2021 over te laten was, besliste Sabine samen met haar man Nicolas Lecour in de zaak te investeren. “Horecabloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan”, zegt Sabine, die toen nog enkele maanden herstel voor de boeg had. Intussen werden plannen gemaakt met haar man en architect Steve Dumortier. “Ik had in beiden alle vertrouwen. Mijn man friste alles op, waarvoor dank. Steve stak enkele jaren geleden ook de Duc de Brabant in een nieuwe jas. Samen hebben ze dan de foto’s getoond, want ik wist niet wat ik moest verwachten”, getuigt Sabine, die mee de inrichting bepaalde.

Warme tinten

Aan het interieur werd zes maanden gewerkt. In het café werd ruimte gecreëerd door bepaalde ornamenten en zithoeken weg te halen en de toog open en vrij te houden. “Het toont frisser en ruimer op die manier en de houten toog komt beter tot zijn recht”, zegt Sabine, die koos voor warme, zachte tinten in de houten bekleding van de bar en enkele welgekozen accessoires. “In een goed café moet er een ziel zitten, vind ik. Alleen al de sfeer kan veel goed doen.” Het frisdrank- en bierassortiment is van Brouwerij Omer Vander Ghinste. “We serveren ook speciale biertjes en artisanale biertjes. Daarnaast zijn er ook tapas, hapjes en een verwenbordje mogelijk.” De zaak heeft ook een groot terras langs de zonnekant. ’t Brouwputje is open op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 14 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Het café is dicht op dinsdag en woensdag.