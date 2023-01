Café ‘t Antwoord ruim 30 jaar na ‘t Vraagteken

Torhout is sinds zaterdag een horecazaak rijker: café ‘t Antwoord op de Burg. Waarom de uitbaters Lotte Jonckheere (26) en haar broer Karel (24) hun café ‘t Antwoord hebben genoemd? Het antwoord is eenvoudig: omdat hun vader Jan ruim 30 jaar geleden op ‘t Conscienceplein een café runde dat… ‘t Vraagteken heette.

Het nieuwe café bevindt zich in het pand van de voormalige Tangobar Invitado. Aan het gezellige interieur is er weinig veranderd, op het meubilair na. “Onze zaak is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16 uur tot in de kleine uurtjes open”, zegt Lotte. “We mikken op alle leeftijden. Iedereen is hier hartelijk welkom.”

Ervaring in de horeca

Zus en broer spelen op safe en laten hun huidige job niet schieten. Lotte, die in de Bruggestraat woont, blijft parttime aan de slag als psychiatrisch verpleegkundige in De Ent en Karel, die in Kortrijk woont, voltijds als internaatsopvoeder aan de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert. “We willen eerst nog even de kat uit de boom kijken en zien hoe het café evolueert”, zegt Lotte. “Ik doe al acht jaar flexi-jobs in de horeca en ken het wereldje dus. Met de opening van onze zaak gaat voor mij een droom in vervulling. Ik wou altijd al een café runnen. Misschien zit het wel in de genen, want papa heeft dat ook gedaan.”

Jan Jonckheere is intussen 62 en woont in Sijsele. Hij hield in Torhout café van 1981 tot 1992: eerst Lautrec op de hoek van de Stationsstraat met de Boeiaardstraat en vervolgens ‘t Vraagteken aan de overkant op het Conscienceplein. Op die plaats heeft later bijna 20 jaar restaurant De Kluze bestaan: tot eind augustus 2021.

Apart zaaltje voor feestjes

Café ‘t Antwoord heeft twee bieren van ‘t vat: Stella en een suggestiebier, dat geregeld zal veranderen. Voorts worden zowat alle bekende bieren en andere dranken geschonken. “We bieden ook wat hapjes aan, warme en koude”, zegt Lotte. “We hebben bovendien een apart zaaltje, waar we al eens een optreden zullen organiseren. Het zaaltje kan ook gehuurd worden voor vergaderingen of voor feestjes allerhande.”

Karel en Lotte zijn muziekliefhebbers en zullen vlotte nummers draaien, vaak aangepast aan de klanten die in het café zitten. “Foo Fighters en Pearl Jam zullen niet ontbreken”, zegt Lotte. “We zijn grote fan.”