Café ‘Steiger 16’ in Blankenberge neemt nieuwe start aan de overkant als ‘Steiger 18’

Nu café ‘Steiger 16’ in Blankenberge noodgedwongen de deuren moest sluiten, maakt uitbater Christophe De Cock van de nood een deugd: het kroegje aan de haven verhuist naar de overkant van het water, waar het zaterdag al heropent als ‘Steiger 18’. “Een onverwachte meevaller”, aldus Christophe.

Het bekende cafeetje aan de haven moest vorige week de deuren sluiten omwille van problemen met het gebouw, dat aangetast is door huiszwam. Uitbater Christophe De Cock (40) blijft echter niet bij de pakken neerzitten en neemt zaterdag al een nieuwe start aan de overkant. De brasserie van Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge (RSYB) zat sinds november zonder uitbater.

Zelfde sfeer en team

“Een godsgeschenk”, zegt Christophe, die op de nieuwe locatie heropent onder de aangepaste naam ‘Steiger 18’. “Maar onder de klanten zal dat wellicht gewoon ’t Steigertje blijven, en ook de sfeer en het team blijven hetzelfde. Ik zie hier veel mogelijkheden, ook om een iets jonger publiek aan te spreken”, aldus Christophe.

Mooie locatie

De brasserie beschikt over een ruim zonneterras met zicht op de haven, en er is een polyvalente zaal. “Er is inderdaad veel potentieel op deze prachtlocatie”, zegt RSYB-voorzitter Jan Soete, die onder meer denkt aan een samenwerking met de Water-Taxi. “Er waren trouwens meerdere geïnteresseerden voor de uitbating, maar Christophe kende de zaak al.”