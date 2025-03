Café Sint-Pieter Ma Vie in Ledegem serveert nu ook een ontbijt

Wie langs de Provinciebaan in Ledegem rijdt, merkt dat sinds kort café Sint-Pieter Ma Vie ook ’s ochtends vroeg open is. Uitbaatster Anneke Bovyn serveert er nu ook ontbijtjes. “Als dagcafé is het niet meer zo gemakkelijk, maar met deze formule proberen we heel wat passanten langs deze drukke baan naar binnen te lokken.”

Begin vorig jaar opende Anneke Bovyn de deuren van café Sint-Pieter Ma Vie langs de Provinciebaan. “De eerste maanden hebben we gebruikt om op te bouwen. Spijtig genoeg kenden we geen goede zomer. Het slechte weer gooide roet in ons eten. Sinds augustus vorig jaar gaat het wel beter, al merken we wel dat het als dagcafé niet meer zo gemakkelijk is. Gelukkig zijn onze weekendavonden echt wel goed”, aldus de uitbaatster.

Zij startte onlangs met een opmerkelijke nieuwe formule. Voortaan kan men ook ontbijten in het café. Klanten kunnen kiezen uit een klein ontbijt, groot ontbijt, luxe ontbijt of Engels ontbijt. Dit op weekdagen vanaf 6 uur en op zondag vanaf 8 uur. “Ons café bevindt zich langs de drukke verbindingsweg tussen Roeselare en Menen. Hier zijn heel wat passanten. Wie geen tijd heeft om even te blijven zitten, kan een ontbijt ook afhalen. Ik ben geen goede slaper, het vroege uur schrikt me dan ook echt niet af.”

Ruim terras

Binnenkort start Anneke ook met de verkoop van belegde XL-pistolets. “Als cafébazin moet je telkens jezelf blijven heruitvinden en op zoek gaan naar nieuwe concepten. De tijden van vroeger zijn verdwenen, maar ik ben ervan overtuigd dat je met leuke en originele initiatieven toch nog volk naar het café kan lokken.”

Anneke hoopt ondertussen dat de weergoden haar deze zomer beter gezind zijn. “We hebben geïnvesteerd in een erg ruim terras, hopelijk zit het deze zomer wel meermaals helemaal vol.”

Ondertussen maakt Anneke ook plannen voor verschillende evenementen. “Zo organiseren we opnieuw een optreden binnen Café Congé en zijn er ook ideeën rond Halloween.”

(Bert Feys)