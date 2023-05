Café Sint-Cecilia opent: “Meteen een goed gevoel”

De 21-jarige Carlo Vandevelde, die afkomstig is uit Gistel maar sinds anderhalf jaar in Koekelare woont, is de nieuwe sympathieke uitbater van café Sint-Cecilia in de Engelstraat.

Carlo is ondanks zijn jonge leeftijd van alle markten thuis. Hij maakte zijn studies landbouw af in het VLTI in Torhout, trok al heel vroeg zijn plan en ging vanaf zijn zestiende klussen bij een tuinaannemer. Hij werd zelfstandig tuinier, maar door aanhoudende rugproblemen zei hij die job vaarwel.

Van tuin naar horeca

De tuinier waar hij ging klussen, had ook een restaurant en die vroeg hem om eens een avondje op te dienen. En blijkbaar deed Carlo dat zo goed, dat hij vaker op hem een beroep deed en er uiteindelijk twee jaar ging werken in de keuken en naderhand volwaardig in de zaal. Daar kreeg hij de smaak van caféhouden te pakken.

“Iedere jonge gast droomt toch van een eigen café”, lacht Carlo hartelijk. Uiteindelijk liet hij zijn oog vallen op café Sint-Cecilia. “Ik had al enkele zaken bezocht, maar kwam telkens tot de conclusie dat ik daar mezelf niet zag staan als uitbater. Voel ik mij vanaf het eerste moment ergens goed, dan ga ik ervoor en dat moment had ik meteen toen ik een bezoek bracht aan café Sint-Cecilia”, vertelt Carlo, die financieel altijd zijn eigen boontjes heeft gedopt.

“En hier had ik meteen het gevoel dat het goed zat al ben ik me ervan bewust dat het enige tijd zal duren vooraleer het opnieuw op volle toeren zal draaien.”

“Maar ik ben nog jong en lukt het niet, dan begin ik opnieuw”, gekscheert Carlo. “Als je iets met hart en ziel doet en hard werkt, dan kan succes niet uitblijven. En zonder sociaal contact kan ik niet leven. Ik hoop ook dat verenigingen de weg vinden naar mijn zaak, want ik geef hen heel graag onderdak en zal ze op en top verwennen.”

Happy hour-drink

Café Sint-Cecilia is op weekdagen open vanaf 9.30 uur. En vrijdag 12 mei pakt Carlo uit met een happy hour-drink van 18 tot 19 uur. Dan betaal je er als bezoeker slechts 1,5 euro voor een pintje. (EV)