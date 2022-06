Café Saint-Christophe pakt uit met zes comedynights

Een avondje goed lachen: wie wil dat niet? Tijdens de zomervakantie kan het bijna wekelijks dankzij de Comedy Nights van de horecazaak St.-Christophe in de Poperingseweg in Ieper. Zaakvoerder Wouter Polfliet wist het kruim van de comedy warm te maken om lachsalvo’s in Ieper af te vuren.

Voor de comedyoptredens heeft de goedlachse patron zelfs een heuse zomerbar geïnstalleerd. “We hebben een overdekte bar met podium in onze tuin geïnstalleerd. Op vraag van ons vaste comedy publiek hadden we deze winter ook weer een aantal comedians over de vloer in de vernieuwde formule van ‘Diner en Comedy’. Dit was voor een beperkter publiek binnen in onze zaak en bestond uit een combinatie van een hapje eten, gevolgd door een comedy show van onder meer Dries Heyneman, Raf Coppens, Piet Depraitere en Piv Huvluv”, aldus Wouter Polfliet. “In 2021 werden we echter genoodzaakt om onze winterprogrammatie uit te stellen door de bekende redenen, maar gelukkig kunnen we nu alles outdoor laten verlopen.”

Wouter besloot voor deze zomer zes comedy nights te organiseren. “We pakken uit met maar liefst 10 verschillende comedians, die elk hun eigen stijl en verhaal hebben. Het is dan ook moeilijk om er één favoriet uit te pikken. Zelf kan ik genieten van Joost Van Hyfte, die dit jaar helaas niet op de affiche staat wegens medische redenen, maar Kamagurka, David Galle (dit jaar niet op de affiche, red.) en Han Solo, die dit jaar ons comedyseizoen zal openen op donderdag 30 juni. Kamagurka (18 augustus) is een gevestigde waarde en verzorgde net voor de eerste lockdown een zeer gesmaakte passage in St.-Christophe.”

Jeugdig talent

“Vorige jaar hadden we VTM gezicht Jens Dendoncker op onze affiche, maar zijn optreden werd enkele uren voor de start geannuleerd door zijn management vanwege gezondheidsredenen. Ook dit jaar kan Jens nog niet doorheen Vlaanderen reizen om zijn ding te doen en daarom komt zijn sidekick Jeroen Verdick (25 augustus) uit ‘Hoe zal ik het zeggen’ zijn plaats innemen.”

Dit jaar geeft Wouter ook de kans aan veelbelovend jeugdig comedy talent. “We hebben onder andere de drie finalisten van Humo’s Comedy Cup 2022 op één avond. Of wat dacht je van het gouden ‘West-Vlaams’ duo Hans Cools en Moshin Abbasv (14 juli)? Afzonderlijke tickets kosten 15 euro, maar wie een comedyabonnement koopt, betaalt in totaal slechts 65 euro: dat is een mooie besparing van 25 euro! In tijden waar alles duurder wordt is dit mooi meegenomen.”