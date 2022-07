Café Oud Gemeentehuis opnieuw in andere handen: “Voortaan ook brasserie en optredens op zondag”

Café Oud Gemeentehuis verandert na amper zeven maanden opnieuw van uitbater. Virginie Cosman geeft de fakkel door aan koppel en zangduo Mieke Degryze en Francis Vandenabeele uit Koekelare. “Het café wordt uitgebreid tot brasserie en feestzaal. Op zondagnamiddag zullen er ook optredens zijn”, aldus ‘Francis & Mieke Faber’.

Begin december 2021 gaf Jan Loose de tapkraan van café Oud Gemeentehuis in de Brugsestraat door aan Virginie Cosman. Zij maakte er op haar beurt een succesvol sfeer- en danscafé van, maar besliste nu om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “De ideale kans voor ons”, beginnen Mieke Degryze (43) en Francis Vandenabeele (57). Het koppel woont in de Potelstwegel in Koekelare en baat er ook het kinderdagverblijf Tinka uit, samen met een van hun dochters en hun schoondochter.

“Vier jaar lang runden we ook feestzaal/brasserie 14-18 in Passendale. We hadden het er erg naar onze zin, maar we wilden toch liever een zaak dichter bij huis. Het Oud Gemeentehuis leek ons de perfecte plek, want bij het café is een feestzaal. Die zaal zullen we gebruiken als brasserie, maar ook als zaal voor optredens.”

Als ‘Francis & Mieke Faber’ zingen we Nederlandstalige en Vlaamse schlagers

“Zo zullen er elke zondagnamiddag optredens zijn, onder meer van onszelf. Al enkele maanden timmeren we aan de weg als zangduo Francis & Mieke Faber. We zingen Vlaamse en Nederlandstalige schlagers. Maar ook andere artiesten krijgen hier een podium. Zo komt Bart Kaëll optreden op zaterdag 17 september. Radiozender VBRO zal ook maandelijks één show verzorgen”, vervolgt het muzikale duo.

Vis, vlees en ijscoupes

Daar waar 14-18 in Passendale enkel open was op vrijdag, zaterdag en zondag, zullen Mieke en Francis het Oud Gemeentehuis zo goed als voltijds uitbaten. “Klopt, er is maar één sluitingsdag en dat is op woensdag. Voorts zijn we elke dag open vanaf 11 uur en op zondag om 10 uur.”

De nieuwe uitbaters openden na enkele kleine opfrissingswerken en het aanbrengen van hun eigen stijl, café/brasserie Oud Gemeentehuis op donderdag 30 juni. “Iedereen is hier welkom in het café, maar ook in onze brasserie. Francis is kok van opleiding, maar ook ikzelf sta in de keuken”, gaat Mieke verder. “We serveren zowel salades, snacks, vis- als vleesgerechten. In de namiddag komen daar dan ook nog lekkere ijscoupes, pannenkoeken en wafels bij.”

(BC)