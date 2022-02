Café moet weekend dicht en riskeert hoge boete, uitbater richt ‘solidariteitsfonds’ op: “Ik wist dat ik vroeg of laat tegen de lamp zou lopen”

Café De Piraat in Lichtervelde moet op burgemeestersbevel een weekend de deuren dicht houden. De politie viel vorig weekend twee keer binnen omdat het café het sluitingsuur niet respecteerde. Uitbater Sander Haeghebaert riskeert een hoge boete, maar blijft strijdvaardig. “Ik heb zelfs een ‘solidariteitsfonds’ opgericht. Al wie genoten heeft van mijn ‘glijdende openingsuren’, kan een bijdrage schenken om mijn boete te helpen betalen.”

Stamgasten van café De Piraat in Lichtervelde zullen komend weekend andere oorden moeten opzoeken. Het café in de Hoogstraat blijft vrijdag, zaterdag en zondag gesloten. Bevel van de burgemeester, nadat de politie er afgelopen weekend twee dagen op rij binnenviel en het café evenveel keer betrapte op het niet naleven van het sluitingsuur.

“Ik wist dat ik vroeg of laat tegen de lamp zou lopen”, zegt een gelaten, maar strijdvaardige uitbater Sander Haeghebaert. “Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen voor de mensen. De Piraat is een echt piratencafé geweest. (grijnst) Ik wilde dat de mensen ergens terecht zouden kunnen, zeker jongeren. Die gasten zijn al twee jaar van hun jeugd kwijt. Ik heb dus geen spijt. Ik vind het alleen spijtig dat het nodig was om te doen wat ik deed.”

Rebellie

Sander werd woensdag op het matje geroepen bij burgemeester Ria Pattyn (CD&V). Zij legde hem de sluiting op. Vrijdagavond, zaterdag en zondag blijven de deuren van café De Piraat onherroepelijk dicht. “Ik ga er ergens mee akkoord, hoor. Ik heb de wet nu eenmaal overtreden. Maar wat als de wet mij niet toelaat om mijn werk te doen? Wie is dan verkeerd, de wet of ik? Ik run een café dat normaal gezien vooral tussen 22.30 en 4 uur mensen aantrekt. Dan is het heel moeilijk om inkomsten binnen te halen, zeker als er geen vergoedingen meer zijn vanuit de overheid. Geen alternatieven.”

“Ik sta dan ook volledig achter wat ik gedaan heb”, aldus nog Sander. “Niks onverantwoord trouwens, want alles wat we hier deden mocht bij de mensen thuis ook. Daar waren er geen beperkingen. Ik wilde vermijden dat ik mezelf na deze pandemie zou moeten verwijten niks gedaan te hebben toen ik driekwart van mijn inkomsten verloor. Tijdens eerdere lockdowns heb ik me trouwens wél aan de regels gehouden. Toen hielden die nog steek en was er solidariteit. Zelfs de avondklok vond ik een eerlijker maatregel dan wat sinds de laatste verstrengingen ingevoerd werd. Pure kafka. Dat was vragen om rebellie.”

Solidariteitsfonds

Los van de sluiting hangt er Sander ook een hoge boete boven het hoofd. Hij zal het wellicht mogen uitleggen in de rechtbank. “Normaal gezien bedraagt de boete 750 euro als je één keer betrapt wordt”, weet de cafébaas. “Geen idee of ze die twee inbreuken gaan samengooien of de twee boetes gaan optellen. Of misschien wordt de boete wel zwaarder als je meer dan één keer betrapt wordt? Vast staat dat er een boete komt en daarom richtte ik een ‘solidariteitsfonds’ op. (lacht) Klanten die genoten hebben van mijn ‘glijdende openingsuren’, kunnen mij steunen met een vrije bijdrage. Zo helpen ze mee mijn boete betalen. En ik hoop voor volgend weekend, wanneer de regels hopelijk zullen versoepeld zijn en ik weer open mag, op een vol café.”