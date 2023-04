‘Café Mangé’ verhuist van Muster naar Park van Heule: “Nieuwe locatie is stuk gezelliger”

Voor de derde keer organiseert de werkgroep van de Tinekesfeesten op zondag 30 april hun foodtruckfestival ‘Café Mangé’. Na twee geslaagde edities aan de oude staalfabriek Muster in de Stijn Streuvelslaan, wordt er voor de derde editie gekozen voor een nieuwe locatie met het heraangelegde pleintje aan ’t Kasteel en de bibliotheek in het park van Heule. De basisingrediënten voor Café Mangé blijven echter dezelfde: foodtrucks, een streepje muziek en vooral veel ambiance.

De opvolger van de teloorgegane Tinekesrun, ‘Café Mangé’, blaast dit jaar drie kaarsjes uit. Na een geslaagde vuurdoop in 2019 gooide corona in 2020 en 2021 nog roet in het eten. De tweede editie, vorig jaar in mei, was weer een schot in de roos met een duizendtal aanwezigen. Ondanks die geslaagde edities aan Muster, plant de werkgroep een verhuis. De oude staalfabriek in de Stijn Streuvelslaan wordt ingeruild voor een groenere omgeving in het Park van Heule. “De nieuwe locatie zorgt voor meer gezelligheid en een extra open gevoel. We hebben het gevoel dat de verhuis echt iets zal bijdragen aan het evenement”, zegt Simon Demaître, co-voorzitter van de Tinekesfeesten. Bij regenweer voorziet de werkgroep tenten.

In totaal komen er zo’n 11 verschillende foodtrucks hun waar aan de man brengen op Café Mangé. De opties zijn eindeloos. Van de Vietnamese over de Thaise tot zelfs de Mexicaanse keuken. De ganse wereld komt 30 april samen in het park van Heule. Ook voor mensen die het liever wat klassieker houden zijn er met croques, frieten, hamburgers en pannenkoeken voldoende alternatieven. “We mikken zoals de vorige jaren op om en bij de 1.500 bezoekers”, zegt co-voorzitster Phaedra Hoste. De spreekwoordelijke deuren gaan om 11.30 uur open voor het grote publiek. Om 23.30 uur wordt er afgerond. De Gentse band Safran en DJ Maisan zorgen voor een streepje muziek, voor de jongsten wordt er ook een kidscorner voorzien.

Rond 16 uur wordt het thema voor de Tinekesfeesten van 2023 dan weer wereldkundig gemaakt. Vanaf dan kunnen de kandidaten voor de Tinekesfeesten hun fantasie de vrije loop laten gaan en beginnen dromen van de strijd om het felbegeerde lint van ‘Tineke van Heule’. De zoektocht naar kandidaten voor die prestigieuze verkiezing loopt momenteel nog volop. Tot op heden zijn er zeven dames gevonden die tijdens het tweede weekend van september strijden om het zilveren lintje. Net als vorige jaren hoopt de werkgroep om af te kunnen kloppen op tien deelneemsters aan de verkiezing. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@tinekesfeesten.be.

Alle informatie over Café Mangé is te volgen via www.facebook.com/Tinekesfeesten.