Café Le Special One houdt ermee op door torenhoge energiefacturen

Game over voor ‘Le Special One’. Het café op de hoek van de Wervikstraat en de Voorstadstraat sluit definitief de deuren. Hiermee komt een einde aan bijna 10 jaar voetbalplezier.

Terwijl heel wat cafés zich klaar beginnen te maken voor het WK Voetbal, is het voor David Laby (45) vooral een kwestie van dozen inpakken en meubels weghalen. Le Special One, de voetbaltempel van Komen-Waasten, blijft definitief gesloten. De grote schermen, de unieke voetbaltruitjes en het indrukwekkende assortiment aan bekers behoren tot het verleden. “In 2013 opende ik de deuren van het café en in geen tijd werd het de plaats waar je moest zijn om voetbalmatchen te volgen”, zucht de man. “Van de binnenlandse competitie tot de meer exotische varianten? Je kon ze hier allemaal bekijken met een heerlijk fris glas in de handen. Toen corona kwam en we maanden moesten sluiten, kreeg ik een stevige tik uitgedeeld maar ik kon nog net het hoofd boven water houden. Vandaag is het helaas onleefbaar geworden en kon ik weinig anders dan de stekker uit mijn droomproject te trekken.”

Aan klanten had het cultcafé geen gebrek, het waren vooral de torenhoge energiefacturen die onbetaalbaar werden. “Kosten die verdubbelen of zelfs meer? Het is de bittere realiteit geworden”, gaat hij verder. “Hier is het vooral erg pijnlijk want het is een oud gebouw waar er van isolatie niet echt sprake is. 7 dagen op 7 werken om niet eens de elektriciteit te kunnen betalen? Dit is gewoon onwerkbaar geworden. Het is dan ook met pijn in het hart maar er restte mij geen andere keuze meer.”

Eigen brouwsel

Met een traan en een krop in de keel kan David wel terugblikken op de ontelbare mooie momenten die hij er heeft beleefd. “Hoe kunnen we ooit die bus met Engelse toeristen vergeten”, lacht hij. “Ze kwamen van het oorlogsmuseum in Ploegsteert en hielden hier halt. Toen bleek dat ze hier naar de matchen uit de Premier League konden kijken, bleven ze plakken. Het was dolle pret tot de telefoon plots rinkelde. Het was het gemeentehuis, waar ze al meer dan een uur stonden te wachten op die bus. Ze hadden daar blijkbaar nog een afspraak die ze compleet vergeten waren.”

Het café sluit, al heeft dat niet meteen impact op de andere commerciële activiteit van David. “Het Marmouset bier, mijn eigen brouwsel dus, blijft gewoon bestaan. Het is nog steeds verkrijgbaar bij heel wat handelaars en andere cafés en zal dat ook blijven. Wat er met het gebouw hier gaat gebeuren weet ik niet, al hoop ik dat iemand het toch opnieuw leven zal kunnen inblazen.”