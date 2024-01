Café In ‘t Paradijs in Geluveld wordt ambassadeur van Orval: “Ik breid biergamma nog uit”

In de Menenstraat in Geluveld vind je een van de oudste herbergen van Zonnebeke. De laatste jaren wordt in café ’t Paradijs vooral de nadruk gelegd op het aantal biersoorten dat er geschonken wordt op de juiste manier. Zo haalden de zaakvoerders de titel van ‘ambassadeur van Orval’ binnen.

Al in 1800 stond op dezelfde plaats de herberg in’t Paradys, toen nog geschreven met y. Sinds 1936 is de herberg in handen van dezelfde familie. De zaak werd in 1936 gekocht door Jules Lapère en zijn echtgenote Maria Demeyer. Hij was veehandelaar en herbergier. In 1951 werd de zaak overgenomen door hun zoon Robert en Paula Alderweireld. Robert was veehandelaar en Paula stond achter de toog. In ‘t Paradijs was toen de thuishaven van voetbalclub BS Geluveld, de vinken- en kaartersclub en een bierclub.

Divers publiek

Paula hield het café 61 jaar lang open en overleed in 2012. Het café onderging een grondige renovatie toen dochter Christa Lapère en Franky Gryson de zaak overnamen. Sinds vorig jaar is zoon Jonas (27) de zaakvoerder. Het café kan rekenen op een zeer gevarieerd publiek. Senioren vind je er vooral in de namiddag, terwijl jongeren eerder op latere tijdstippen de bierkaart komen raadplegen. In de zomer is het meestal zoeken om een tafeltje te vinden op het gezellige terras. Niet alleen mensen van Groot-Zonnebeke hebben het café gevonden, maar ook inwoners van de buurgemeenten behoren tot het vast cliënteel. Er werd een mooi feestzaaltje in gebruik genomen naast het café dat gehuurd kan worden voor feesten, evenementen, communies of andere bijeenkomsten.

Label van ambassadeur

Onlangs vernam Jonas Gryson dat zijn café zich voortaan ambassadeur van Orval mag noemen. “Voor mij is het bieraanbod en de juiste schenking het belangrijkste. Momenteel beschik ik over een 140-tal biersoorten en ik wil het gamma nog verder uitbreiden”, aldus Jonas.

“Een jury kwam anoniem op bezoek om te kijken of ik voldeed aan de voorwaarden. De drie criteria waren aanwezigheid, service en kennis. Orval moest zichtbaar aanwezig zijn. Met service bedoelt men de goede bediening en de keuze tussen gekoelde Orval of op kamertemperatuur, jong of ouder dan zes maanden, een proper en droog glas… En je moet ook voldoende uitleg kunnen verschaffen over het brouwen van het bier. Ik ben blij dat ik aan alle voorwaarden voldeed en zo het label binnenhaalde. Liefhebbers van Orval, maar ook alle andere bierliefhebbers zijn altijd welkom.”