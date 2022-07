Café In de Broeltorens opent op 15 juli in Kortrijk

Kortrijkzanen Kevin Cosaert en Charissa Vervaeke zijn de zaakvoerders van het nieuwe Café In de Broeltorens, de voormalige Brasserie ’t Eiland op de hoek van de Kapucijnenstraat en Broelkaai. “We dromen al jaren van een eigen café.” De zaak opent op 15 juli.

Kevin Cosaert (31) genoot een koksopleiding bij Rhizo Hotelschool, toen nog het Sint-Niklaasinstituut. “Ik ben al bezig in de horeca van toen ik 14 was”, aldus Kevin.

Charissa Vervaeke (30) genoot haar middelbaar bij Invivo en volgde een jaar een opleiding schoonheidsspecialiste. Beiden runnen al Café De Ster in Kuurne “We gaan beide zaken uitbaten. Hier gaan we elkaar afwisselen”, aldus Charissa die via een vriendin de tip kreeg dat ’t Eiland te huur stond.

Toplocatie

“Zowaar naast De Bloesem dat we tot 2018 uitbaatten. We hebben dus niet getwijfeld want het is een toplocatie”, lacht Kevin. “We hebben de zaak volledig opgefrist en geschilderd en een fotomuur ingericht. Op de gevel prijkte Café de Broeltorens en dat hebben we als naam behouden”, vertelt Kevin verder.

Behalve het grote assortiment Bavikbieren serveert de zaak ook koffie en verse thee, aperitieven van sangria tot picon en de klassieke tapas met koude en warme hapjes. Binnen zijn er 40 plaatsen, op het terras ruim 60. De zaak is open vanaf 15 uur, in het weekend vanaf 14 uur. De zaak is dicht op dinsdag. “In het najaar willen we volledig vernieuwen maar gaan eerst genieten met de uitbating tijdens de zomermaanden. “We dromen al jaren van een eigen café.”