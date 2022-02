Café Flandrine in Brugge noodgewongen omgedoopt tot De Vloamse Trine

Het bekende café Flandrine op het Kraanplein, opvolger van het legendarische De Vuurmolen, is niet meer. Maar geen nood: het gaat enkel om een naamsverandering. Flandrine heet voortaan namelijk De Vloamse Trine.

“Wij werden recent aangesproken door de uitbaters van een andere horecazaak genaamd Flandrien, in Oost-Vlaanderen. Zij stellen dat er naamsverwarring mogelijk is met hun zaak”, legt zaakvoerster Liesbeth De Reyghere uit. “Ze hebben hun naam laten deponeren en beroepen zich op het merkenrecht. Daarom hebben we beslist om onze handelsnaam te veranderen. Het concrete probleem was dat de uitbaters van Flandrien reservaties binnenkregen van mensen die eigenlijk bij ons moesten zijn, vooral van Nederlanders die, ook in de uitspraak, niet zo goed een onderscheid kunnen maken tussen Flandrine en Flandrien.”

Mooiste meisje van de streek

Op de gevel en de luifels komt dus de nieuwe naam De Vloamse Trine te staan. Daarmee blijft het West-Vlaamse, Brugse, karakter van de zaak behouden. Maar Flandrine – in de legende het mooiste meisje van de streek op wie koning Cambrinus een oogje had, maar dat hij niet kon krijgen – verdwijnt zeker niet helemaal uit beeld in de horecazaak. “Flandrine blijft de mascotte van de zaak en haar naam en beeltenis blijven aanwezig op het grote glasraam in de zaak”, vertellen Liesbeth De Reyghere en dochter Kim Feys, die de dagelijkse leiding heeft. “Sinds de opening in juni vorig jaar draait de zaak op volle toeren en wij zullen keihard blijven voortwerken.” (PDV)