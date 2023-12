Café Epsom is opnieuw open

Midden oktober besloot Andrea Goemaere na 38 jaar te stoppen met café Epsom. Voor de trouwe klanten is er goed nieuws, want het café ging op 29 november opnieuw open. Bovendien vinden ze Andrea nog twee dagen per week achter de toog. De twee andere dagen zal Carine Vandenbussche de klanten bedienen.

“De aanzet om het café te heropenen kwam eigenlijk van mij”, steekt eigenaar Carole Maes van wal. “Mijn man en ik hebben het gebouw eind 2017 gekocht met de bedoeling het volkscafé Epsom zo lang mogelijk te behouden met Andrea als vertrouwde gezicht achter de toog. Dit jaar liet Andrea ons echter weten dat ze wou ophouden, waar we zeker begrip voor hadden. Dat bracht uiteraard het voortbestaan van het volkscafé in het gedrang. We hebben het café dan te huur gezet, maar ik ben toch ook nog eens rond de tafel gaan zitten met Andrea, met succes. In onderling overleg werd overeengekomen dat Andrea als flexi twee dagen in de week het café zal openhouden. Andrea kwam op het idee om Carine Vandenbussche, die in het verleden al sporadisch eens bijsprong, hetzelfde voorstel te doen en ook zij was bereid om twee dagen in de week achter de toog te staan. We hebben een paar aanpassingen gedaan en ons volkscafé leeft weer.”

Ideale balans

“Het was met pijn in het hart dat ik afscheid nam van het café, maar het werd echt te zwaar”, gaat Andrea (76) verder. “Toen Carole met het voorstel kwam om nog twee dagen open te houden als flexi was dit een geschenk uit de hemel. Ik ben graag onder de mensen en hele dagen niets doen is niets voor mij. Ik zal nu weer bij mijn trouwe klanten zijn. De regeling is de ideale balans tussen actief bezig zijn zonder de stress van fulltime zelfstandig te zijn.”

“Voor mij geldt eigenlijk nagenoeg hetzelfde verhaal”, vervolgt Carine (63). “Ik heb 37 jaar een kapsalon in Stasegem gehad en ben ook niet de persoon om in mijn zetel te blijven zitten. Dit is een nieuwe uitdaging waarbij ik gezellig onder de mensen kan zijn en dat in het kader van een volkscafé, wat mij erg aanspreekt.” (JG)

Het café is op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 15 uur open. Op zondag van 8.30 tot 13 uur en opnieuw vanaf 15 uur.