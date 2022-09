Café d’Hemelpoorte in het Paradijs is weer open

Een Duvel of een trappistenbier drinken in Café d’Hemelpoorte in de Paradijswijk: sinds kort kan het weer dankzij Michiel Corion (37) en Virginie Heugeu (40). Ze bliezen het leegstaande café in de Vaandelstraat nieuw leven in.

Michiel werkt bij de KBC-bank en Virginie bij de stad Menen, maar allebei hebben ze een horecaverleden. Virginie volgde een koksopleiding en Michiel was nog als dj en barman actief. De sluimerende liefde voor het horecaleven leidde hen naar d’Hemelpoorte.

“Het café stond al enkele jaren leeg. We moesten veel renoveren, maar deden dat met respect voor de ziel van het pand”, vertellen ze met veel passie. “Authentieke elementen zoals de bar met de grote toog hebben we bewaard en we plaatsten oud cafémeubilair. Er staat zelfs een eigenhandig gerenoveerde jukebox uit 1964.”

“Naast het cafégedeelte is er een zaal en een veranda. Die bieden samen plaats aan 100 zittende personen, ideaal dus voor feestjes. In de tuin legden we een nieuw terras met een loungehoek aan. We zorgden ook voor een kinderhoekje.”

Drie weekends geleden openden Michiel en Virginie in alle stilte, maar het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. “We zijn van plan om later nog een officiële opening te organiseren en we smeden ook plannen voor Paradijskermis.”

Het koppel kocht het café en is dus niet afhankelijk van een brouwer. “Daardoor kan je hier alle lokale streekbieren proeven. We serveren verse cocktails en erg lekkere Picon. Je kan hier ook terecht voor een pannenkoek, wafel of ijscoupe.”

Nesten

De kleurrijke muurschildering van Nesten zaliger op de cafégevel blijft behouden. “Nesten was hier ooit kind aan huis. We vonden tijdens de renovatie zelfs een kunstwerkje van hem terug met de tekst ‘De mens heeft niets uitgevonden die zoveel geluk heeft voortgebracht dan ’n eenvoudig gezellig cafeetje’. Dat kadertje heeft nu een ereplekje gekregen in ons café.” (Carlos Berghman)

Open op donderdag vanaf 11.30 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10 uur.