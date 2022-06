Café Den Hut staat over te nemen: “Tijd om ook eens aan de andere kant te zitten”

Het café van Sandy Van Kerschaver (50), café Den Hut in de Parkstraat, staat over te nemen. De uitbaatster is op zoek naar een andere uitdaging maar geniet nog ten volle van haar laatste periode achter de toog.

Vier jaar lang tapte Sandy de pintjes in het café in Beernem. Voordien was ze ook al acht jaar lang uitbater in café Sint-Lucas ietsje verderop. “Maar nu zal ik niet meer als zelfstandige werken”, vertelt de huidige uitbaatster. “Ik word een jaartje ouder en het harde fysieke werk begint te wegen. Ik hou dit café helemaal alleen open en dat is soms zwaar.”

Toch houdt ze vooral mooie herinneringen over aan haar periode als uitbaatster van de zaak. “Ik heb hier veel optredens georganiseerd en veertien dagen geleden huurde ik nog het pleintje hiernaast om een groter podium te plaatsen. Dankzij mijn terras waar je de hele dag in de zon kan zitten, leent deze locatie zich daar perfect toe”, vertelt ze. “Bovendien was er elke maand een biljarttornooi en deed ik hetzelfde voor darts. Dat was elke keer een succes. Zeker darts is de laatste jaren enorm populair geworden door onder meer de uitzendingen van grotere tornooien. Daar komt nu veel volk op af.”

Ik heb een heel divers publiek: jong en oud, motorrijders, fietsers…

Ook veel passanten

Dat volk is heel erg divers. Enerzijds heeft ze haar vaste klanten, maar ook heel wat passanten vonden de weg naar café Den Hut. “In de zomer kreeg ik vaak motorrijders over de vloer en met de nabijheid van de vaart had ik ook veel passage van fietsers. Hier komen ook mensen van alle leeftijden. Van jonge gasten die hier met wat vrienden afspreken alvorens ze gaan feesten tot oudere mensen die hier gewoon op hun gemak iets willen drinken, iedereen is welkom.” Die klanten gaat ze na de overname van haar zaak wel heel hard missen. “Maar natuurlijk zal ik vanaf dan wel de tijd hebben om eens aan de andere kant van de toog te zitten”, lacht Sandy. (AVH)