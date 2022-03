Café Den Engel in Gits blijft en wordt aangevuld met 13 appartementen

Café Den Engel blijft een pand met horecafunctie. Er werd een aanvraag ingediend om het hoekpand en de horecafunctie te behouden. Aansluitend worden langs de Leenbosstraat en de Grijspeerdstraat 13 appartementen opgetrokken. Zo bleek op de infovergadering in het cultureel centrum waar alle bouwplannen werden toegelicht.

Gasthof Den Engel, dat jarenlang een vaste waarde op de Gitse marktplaats was, krijgt een tweede leven. Na het overlijden van Frank Lagrou bleef de horecazaak dicht maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Er zijn plannen om het karaktervolle café nieuw leven in de blazen. Naast het pand komen dertien stijlvolle appartementen: zeven in de Leenbosstraat en zes in de Grijspeerdstraat.

Authenticiteit bewaren

“Café Den Engel zal alvast met respect gerenoveerd worden. We zullen proberen om zoveel als mogelijk de authenticiteit van het prachtige pand te bewaren. De gevelstenen zullen gereinigd worden en we bekijken zelfs de mogelijkheden om de authentieke ramen te behouden.”

“De appartementen naast het pand worden opgetrokken in een zachte gevelsteen zodat het prachtige horecapand er blijft uitspringen”, aldus de architecten die de plannen uittekenden.

Groendak

In zijn totaliteit werden er dertien nieuwbouwappartementen getekend: vier op het gelijkvloers, vijf op de eerste verdieping en nog eens vier erbovenop. “We kozen voor diverse appartementen met een, twee of drie slaapkamers. We voorzien ook een groendak zodat de buurtbewoners kunnen meegenieten van een groene omgeving. Zelfs de boom die aanwezig is, werd meegerekend in onze plannen.”

“De 18 overdekte parkeerplaatsen met groenzone in het midden beantwoorden ruimschoots aan de vraag naar parkeergelegenheid. De hele uitwerking kwam er in samenwerking met het gemeentebestuur. Deze infovergadering organiseerden we dan ook omdat we transparant willen zijn over de mogelijke uitwerking van het project.”

Eten serveren

De bouwheer komt uit de streek en wil samen met zijn partner iets moois maken van dit unieke project. “We weten hoe belangrijk de mensen van Gits café Den Engel vinden. We zaten in mei vorig jaar voor het eerst rond de tafel met de familie Lagrou en in augustus begonnen we de plannen te concretiseren.”

“Boven de horecazaak willen we weer een zaaltje inrichten voor rouwmaaltijden of private feestjes maar ook verenigingen kunnen er gebruik van maken. Het café heeft heel veel charme en die authenticiteit willen we maar al te graag bewaren.”

“De zaak wordt wel uitgebreid met een keuken zodat het mogelijk wordt om eten te serveren. Als de nodige goedkeuringen er komen, zouden we eind 2022 kunnen van start gaan.”