Café Den Buro stopt na zes jaar: “Afscheid nemen van ons kindje”

Na zes jaar valt het doek over café ‘Den Buro’ in Heule. Hier stopt het caféverhaal Van Claude Delatter en Mia Mandeville. Twee weken geleden contacteerde Rune Holvoet, een jonge gast met horeca-ervaring, de uitbaters. “Hij deed ons een voorstel dat wij niet mogen weigeren”, vertellen de uitbaters. Voor die uitbaters is het een pijnlijke beslissing. “Het is net zoals je het gevoel hebt dat je je kind uit handen geeft als het naar het eerste leerjaar gaat.”

Claude Delatter (56) en zijn vrouw Mia Mandeville (53) beleefden samen met de klanten fantastische momenten zoals Spaanse Avond, Franse avond, Metal Halloween, The Crowd op het Kerkplein om er maar enkele op te sommen. “Kort na de start van het café bracht de heraanleg van Heuleplaats miserie en hinder maar nu is dit het ‘horeca-hart’ van onze gemeente waarin het goed is om te leven”, aldus de uitbaters. Helaas bleef Den Buro niet gespaard van tegenslagen. Niet in het minst na wat Mia overkwam op 18 november 2020. Een herseninfarct maakte vroegtijdig een einde aan ‘Mia’s actieve caféverhaal’.

De stopzetting van het café is plots snel gebeurd door de huidige situatie. Mia wou het café al eerder overlaten maar dat kan je contractueel niet zomaar. “Ons contract loopt eind februari 2024 ten einde. Ik werk nog steeds in de door mij mee opgerichte alarmcentrale Praxis Group nv. Door Mia’s situatie moest het voor mij ook leefbaar blijven. Bij de oprichting van Den Buro runde mijn vrouw dit en ik sprong in tijdens het weekend. Plots stond ik er alleen voor. Dit was een intense, heftige periode. Ik werk nu 7 op 7. Als ze dan aankloppen met een aantrekkelijk voorstel dan volgt de beslissing snel”, vertelt Claude. Dit keer is het geen gerucht of roddel. “We zijn ondertussen al vijfmaal gesloten aldus de roddels die telkens doorheen Heule raasden. Geruchten dat we stopten, waren overgenomen,… Nu is het een feit! Rune Holvoet neemt Den Buro over.” Het café krijgt alvast een andere naam.

Het doet pijn maar pijn is een momentopname. Achteraf blijven alleen de mooie momenten bij – Uitbater Claude Delatter

Claude was het luisterend oor achter zijn toog: “Op bepaalde momenten was ik de biechtvader. Ik probeerde mensen te helpen die met problemen aanklopten door te luisteren en erover te praten. Er zaten best heftige en diepgaande gesprekken tussen. Soms vraag ik me af ‘waarom tegen mij’, is er echt niemand anders?’ Maar ik heb daar een goed gevoel bij en mijn sociale functie was goed ingevuld”, zegt Claude. In Den Buro was er nooit ambras. “Dit was door mijn manier van mijn aanpak. Ik heb klanten die op andere plaatsen niet meer welkom zijn. Normaal was vorig weekend een feestweekend. Dit was een gepland uitgesteld verjaardagsfeest ‘6 jaar Den Buro’. Nu is het plotseling een afscheidsfeest geworden. De beslissing is snel gevallen. Dit zesde feestweekend is ons laatste verjaardagsfeest.”

Pijn

Mia en Claude gaan niet in een zwart gat vallen. Claude kan zich nu 100 procent richten van zijn droomconcert ‘The Crowd Goes Symphonic’, een groots evenement dat plaatsvindt op 23 augustus. Daarnaast hebben ze meer tijd voor elkaar en gaan ze daarvan genieten met volle teugen. “Het zal ook voor Mia beter zijn want ze was veel alleen thuis. Daar komt nu verandering in”, aldus Claude. “Het besef dat het gedaan is begint meer en meer door te sijpelen. Het doet pijn maar pijn is een momentopname. Achteraf blijven alleen de mooie momenten bij”

Claude en Mia gaan de nieuwe uitbater Rune Holvoet ondersteunen zodat de huidige klanten blijven. “Elke donderdagavond zullen we er zijn, weliswaar aan de andere kant van de toog. Je weet ons dus te vinden.” Claude wil gerust nog achter den toog staan. “Als het nodig is en als ik er tijd voor heb”, besluit Claude met een glimlach.

Op 11 juni is er een afscheidsdrink vanaf 11 uur morgens tot 23 uur ’s avonds. Daarna valt het doek over ‘Den Buro’ en gaan Mia en Claude een nieuwe fase in hun leven tegemoet.