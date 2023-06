‘Café Den Buro’ in Heule wordt overgenomen

Claude Delatter houdt het na 6 jaar voor bekeken met Café ‘Den Buro’ op Heuleplaats. Hij laat zijn café over aan jongeling Rune Holvoet. Dat maakte hij zelf bekend in een post op Facebook, net na hun zesde feestweekend.

“Deze beslissing doet pijn. Net zoals je het gevoel hebt dat je je kind uit handen geeft als het naar het eerste leerjaar gaat. Maar pijn is een momentopname. Achteraf blijven enkel de mooie momenten bij,” schrijft hij in die post.

Zo’n zes jaar geleden hield Claude Delatter café ‘Den Buro’ boven het doopvont. Het nam toen op Heuleplaats de plek in van ‘Den Boemelaar’. Sindsdien onderging Heuleplaats een volledige gedaanteverandering, met een volledige heraanleg. Samen met Den Hert, De Kameleon en Café Dudu was Den Buro één van de trekpleisters op Heuleplaats. Zes jaar na oprichting is het nu tijd voor een nieuwe uitbater. Rune Holvoet neemt binnenkort het roer over van Claude Delatter. Op 11 november organiseert Den Buro nog één spetterend afscheidsfeest, van 11u ‘s morgens tot 11u ‘s avonds. Over hoe het nadien verder gaat met Den Buro, is nog niks bekend.

https://www.facebook.com/claude.delatter (Jules Fremaut)