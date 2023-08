Café Den Blauwvoet opent opnieuw de deuren

Ann-Sophie Toorré opent vandaag, vrijdag 1 september, de deuren van café Den Blauwvoet op de Marktplaats in Moorslede. Het café stond de voorbije jaren leeg. “Ik moet toegeven dat ik toch een beetje zenuwachtig ben”, aldus de 35-jarige uitbaatster.

Moorslede heeft terug een café op de Marktplaats. Ann-Sophie Toorré blaast nieuw leven in café Den Blauwvoet. Het bekende Moorsleedse café stond de voorbije jaren leeg. Met Ann-Sophie Toorré is er alvast een uitbaatster met voldoende horeca-ervaring. “Ik groeide op in café Drum in Passendale. Toen ik twintig was nam ik de zaak over.” Later ging Ann-Sophie aan de slag bij de stad Roeselare waar ze recepties en ontvangsten organiseerde. “Maar het kriebelde om weer horeca te doen.” De Moorsleedse besliste enkele maanden geleden de stap te wagen en koos voor Den Blauwvoet. “De voorbije weken hebben we hier serieuze opfrissingswerken uitgevoerd. Een laagje verf hier, nieuwe verlichting daar. We brachten ook enkele blikvangers zoals een afbeelding van Elvis Presley aan. “Ik wil dan ook graag wat rock-‘n-roll op de markt brengen.”

Toch wat stress

De voorbije weken leefde Ann-Sophie naar de geplande opening op vrijdag 1 september toe. “Eerlijk gezegd had ik toch wel wat stress. Doordat iedereen met vakantie was, was het niet altijd even gemakkelijk om onmiddellijk alles in orde te krijgen. Ook de dagen voor de opening waren nog erg druk.” Vandaag is het moment waarnaar Ann-Sophie zo erg naar uitkeek aangebroken. Met Den Blauwvoet is er opnieuw een nieuw café in het centrum van de gemeente. Recent openden ook De Vlaschaard en Cany terug de deuren. Den Blauwvoet zal open zijn van donderdag tot en met zondag en dat telkens vanaf 10 uur. “Bij goed weer kan je hier genieten op het gezellig terras.” Ann-Sophie hoopt alvast dat heel wat vaste klanten de weg vinden. Op de openingsavond komt haar vader Francois Toorré optreden. “Daarna draait een leuke dj nog dansbare plaatjes”, voegt Ann-Sophie toe. (BF)