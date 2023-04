Café Den As in Mariakerke is weer open: met Vanessa en ‘Prins’ Mario

Café Den As vierde zijn heropening in augustus 2020 met Michael Saelens als nieuwe uitbater, in opvolging van Végist André Vermote. Het lokaal van de KVO-fans en van Sfeergroep 31, met peter Jelle Bataille, toen nog bij KVO, kende een heropleving, met tal van initiatieven. Begin 2023 sloot het café weer zijn deuren.

Dat was niet naar de zin van Mario Ureel, twee jaar Prins Carnaval van Oostende en vaste stamgast in De As, én zijn vriendin Vanessa De Groote. Zij konden ’t café en hun vrienden niet missen en hebben dan maar zelf de koe bij de horens gepakt. Op 1 april kregen ze de sleutel van Café Den As, één van de oudste ‘ bruine’ cafés van Oostende en vandaag zaterdag zwaait de deur weer open voor vrienden, kennissen en vaste klanten. Vrijgezel Vanessa De Groote is 41, bediende bij de dienst bevolking van de stad Oostende.

“Ik groeide op in Café Sportiva, die meer dan 38 jaar uitgebaat werd door mijn ma, Christine”, vertelt Vanessa. “Ergens was het mijn droom om het levenswerk van mijn ma verder te zetten, maar door omstandigheden kon dat niet langer in Café Sportiva. De hoek is intussen nog niet verkocht. Net als Mario was ik vaste klant in Café Den As en toen ook die gesloten werd, liepen we een beetje verloren. Op zeker ogenblik was het gemis zo groot dat ik besloot om, samen met Mario, Café Den As over te pakken.

In eerste instantie is het de bedoeling weinig te veranderen. We blijven ten dienste van de klanten en zullen wel zien hoe het evolueert. Mario en ik blijven parttime werken en de dagen dat we niet beschikbaar zijn, kunnen we een flexi inschakelen. Van zodra we onze plooi gevonden hebben, komt er een officiële opening. Den As is gesloten op maandag en donderdagmorgen, zoals vroeger!”

Prins Carnaval

Vrijgezel Mario Ureel (46) werkt reeds meer dan 26 jaar bij Daikin. Hij heeft een voetbalverleden bij de jeugd van KVO en het amateurvoetbal. Als lid van de Orde van de Wullok is hij ook twee jaar, 2021-2022, Prins Carnaval van Groot-Oostende geweest.

“Vorig jaar was Christine van de Sportiva ziek en dan heb ik, voor het eerst in mijn leven een pintje getapt en, af en toe, een handje toegestoken in café Sportiva. Daar heb ik ook goede herinneringen aan”, vertelt Mario. “We hopen deze vrienden hier in Café Den As ook te mogen begroeten, samen met de vele vaste klanten en wie weet, ook heel wat nieuwe klanten. We blijven het lokaal KVO-supportersclub Sfeergroep 31 en ook de veteranen van ’t Vliegpleintje zijn altijd welkom. De deur zal ook altijd open staan voor mijn vrienden uit de carnavalswereld; Om een dartsclub op te richten is ons darts lokaaltje te klein, maar ook de pikkers kunnen hier altijd hun hartje ophalen. Het is spijtig dat KVO nu juist zakt, maar ook in tweede wordt er gevoetbald. Vanessa en ik maken onze droom waar en we hopen dat KVO volgend seizoen weer van de promotie naar eerste klasse mag dromen!” (FRO)