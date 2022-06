Café de Ziggy op de Vlasmarkt in Kortrijk staat over te nemen

Café de Ziggy, eigendom van brouwerij De Brabandere, staat over te nemen, maar blijft open tot er een nieuwe uitbater is. Tattoo-artiest Benny Zwertvagher (34) alias Ben’Ink nam het failliete café Ziggy in 2019 over van vorige uitbater Kenneth Vercamer.

“Met toch wel wat pijn in het hart stop ik met de Ziggy. Het nachtleven en plannen vraagt veel energie. Energie die ik op iets anders wil richten in Ieper”, zegt Benny.

Benny werkt ook bij Revolver Tattoos (tegenover het café op de Vlasmarkt) en kookt in het restaurant van het hotel ibis Styles Kortrijk Expo. Samen met het uitbaten van Ziggy was dit voor Benny niet langer houdbaar. Hij wil meer tijd investeren in zijn geliefde job, namelijk tatoeëren bij Revolver Tattoos. Ieper biedt hem de opportuniteit dit te combineren.

Dikke merci

“Aan alle Vlasgangers zeg ik een dikke merci voor al de steun doorheen de jaren. We drinken er een goeie op als we elkaar nog eens tegenkomen op de Vlas. Ook bedankt aan al mijn flexijobbers die elke week de Ziggy draaiende houden,” besluit Benny.